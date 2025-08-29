Украинские банки готовятся заметно переписывать курс доллара: чего ожидать после 1 сентября

В украинских банках ожидается заметное изменение наличного курса доллара. По прогнозу, на следующей неделе (1-7 сентября) стоимость валюты в них будет находиться в пределах 41,6-42 грн. Вечером же 29 августа ее покупали там в среднем по 41,1 грн, а продавали по 41,55 грн. Таким образом, не исключается рост курса как в покупке, так и в продаже.

Такие же процессы прогнозируются в обменниках. Как рассказал OBOZ.UA директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Тарас Лесовой, курс в них будет находиться в тех же пределах, что и в обменниках – 41,6-42 грн.

Вечером же 29 августа там покупали доллар в среднем по 40,93 грн. А продавали по 41,4 грн.

"Ежедневные курсовые изменения ожидаются до 0,1-0,2 грн. (в банках), до 0,3 грн. (в обменных пунктах). Курсовые отклонения будут в пределах 1-1,5% в неделю", – говорится в сообщении.

В целом же, подчеркивается, все текущие изменения курсов будут носить незначительный характер, при этом курсы периодически могут как расти, так и снижаться.

"Ожидания от первой недели осени достаточно просты. По итогам лета курс доллара будет стабильным", – рассказал банкир.

Как сообщал OBOZ.UA, в целом в банковском секторе не ожидают в сентябре кардинального изменения ситуации на валютном рынке по сравнению с летом. Ведь, как отметил Лесовой, наступление осени – "это лишь дата в календаре".

