Украинские аграрии заявили о потере урожая: страдает по меньшей мере шесть областей

Министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Алексей Соболев провел свое первое селекторное совещание по агронаправлению. Обсуждали вопрос засухи, от которой в этом году страдает по меньшей мере 6 областей.

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"Наиболее неблагоприятная ситуация в Донецкой, Николаевской, Одесской, Херсонской, Днепропетровской и Запорожской областях. Здесь аграрии фиксируют значительные повреждения и потери урожая. Внимательно выслушали доклад каждого региона", – заявил министр на своей странице в Facebook.

Среди основных предложений:

необходимость запуска орошения на этих территориях;

льготное налогообложение;

компенсация расходов на гектар обрабатываемых угодий.

Что известно о последствиях засухи

Из-за аномальной засухи и весенних заморозков отдельные сельскохозяйственные предприятия на Херсонщине потеряли до 100% урожаев пшеницы, которая занимает ключевое место для продовольственной безопасности Украины. Об этом ранее заявляли профильные ассоциации, в частности Всеукраинская Аграрная Рада.

Наихудшая ситуация сложилась в южных и восточных регионах, в частности на Херсонщине и Днепропетровщине. Из-за длительного отсутствия осадков и отсутствия доступа к орошению (в результате уничтожения Каховской ГЭС) урожай на десятках тысяч гектаров погиб полностью или частично.

Из-за войны в Украине практически не работает аграрное страхование, поэтому подавляющее большинство этих посевов не было застраховано. Кроме того, финансовое положение хозяйств в прифронтовых зонах не позволяет самостоятельно нести риски стихийных бедствий.

Ранее OBOZ.UA уже сообщал, что вступление Украины в ЕС предусматривает три основных сценария развития аграрного сектора: переход к сервисной экономике, интеграция в европейские производственные цепи через развитие переработки аграрного сырья или трансформация страны в "сборочный цех" Европы. Выбор между этими вариантами зависит от стратегии развития, которая определит будущее украинской экономики в ЕС.

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