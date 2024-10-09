"Сборочный цех" или аграрная столица: специалисты рассказали о трех путях для экономики Украины после вступления в ЕС

Вступление Украины в ЕС предполагает три основных сценария развития аграрного сектора: переход к сервисной экономике, интеграция в европейские производственные цепи через развитие переработки аграрного сырья или трансформация страны в "сборочный цех" Европы. Выбор этих вариантов зависит от стратегии развития, которая определит будущее украинской экономики в ЕС.

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Об этом рассказали глава Секретариата Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский и экономист Алексей Кущ в комментарии Минфина. Аграрный сектор Украины традиционно играет очень важную роль в экономике страны.

По данным Забловского, на Украину приходится около четверти всех европейских сельскохозяйственных угодий. Это значит, что наша страна является одним из самых мощных игроков на европейском аграрном рынке. Более того, доля работников, занятых в этой сфере, существенно выше, чем в среднем по Европе.

Забловский считает, что для Украины важно акцентировать внимание на стратегическом значении нашего агросектора. "Мы можем позиционировать нашу аграрную отрасль как инструмент для усиления европейских позиций на мировом продовольственном рынке", – утверждает он. Это поможет смягчить условия переговоров по интеграции агросектора Украины в европейский рынок, ведь ЕС также заинтересован в укреплении своей продовольственной безопасности.

Однако не все так просто, как может показаться на первый взгляд. По словам экономиста Алексея Куща, опыт других стран, в частности, Испании, показывает, что сельское хозяйство всегда становится одной из самых сложных сфер при вступлении в ЕС. Испания, к моменту присоединения к Союзу, столкнулась с ограничениями на поставку агропродукции, включая квоты и пошлины. Однако в отличие от Испании в Украине аграрный сектор является ключевым элементом экономики, что делает ситуацию более сложной. В Украине недостаточно развито промышленное производство, и экономика сильно зависит от сельского хозяйства, ставящего страну в уязвимое положение.

У Украины есть несколько возможных вариантов развития событий в связи с будущим членством в ЕС, каждый из которых несет свои вызовы и возможности. Пока они такие:

сервисная экономика;

Кущ считает, что аграрно-сырьевая модель, на которую сейчас опирается Украина, может оказаться ненужной в рамках ЕС. Европейское сельское хозяйство во многом выполняет социальную функцию, поддерживая миллионы фермеров, и европейские страны не будут готовы жертвовать своими интересами ради крупных украинских агрохолдингов. Если Украина продолжит двигаться в том же направлении без существенных изменений в своей экономической модели, сельское хозяйство может ослабнуть, а экономика превратится в "сервисную", как это произошло в странах Балтии. Это может привести к уменьшению значимости агросектора и развитию индустрий, таких как развлечения или даже выращивание каннабиса.

интеграция в европейский рынок;

Альтернативный сценарий предполагает, что Украина может интегрироваться в европейские производственные цепи из-за развития переработки аграрного сырья. Европе не хватает растительного белка и биотоплива и Украина может стать одним из поставщиков этих продуктов. В то же время развитие производства высокотехнологичных товаров, таких как чипы и полупроводники, может укрепить экономические позиции страны на международном уровне.

"наборочный цех" Европы.

Третий вариант состоит в том, что Украина может пойти по пути Словакии, где многие европейские концерны размещают свои производства. В таком случае страна сможет стать важной цепочкой в производстве товаров для европейских компаний, что поможет сохранить рабочие места и создать новые возможности экономического роста.

Вопрос о том, какой из этих путей выберет Украина, остается открытым. Кущ подчеркивает, что ключевой задачей является разработка четкой стратегии развития страны в ближайшие годы. Без такой стратегии движение в ЕС может привести к неблагоприятным для Украины последствиям, в частности ослаблению аграрного сектора и общему замедлению экономического роста.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине стоимость земли зависит не только от качества почвы, но и от удаленности от РФ. Чем дальше от агрессора, тем дороже стоит гекратр. Самая большая цена – в одной из западных областях.

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