Украинки за рубежом столкнулись с парадоксом: назван фактор, который может вернуть их домой

Часть украинских беженок может вернуться из-за границы в Украину, если получит возможность работать по своей специальности. Прежде всего это может коснуться высококвалифицированных специалисток. Для них возникло своеобразное противоречие – за рубежом они могут чувствовать себя в большей безопасности и получать более высокую зарплату, но одновременно терять профессиональный статус.

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Такое мнение высказала директор и соучредитель Института демографии и социальных исследований НАН Украины Элла Либанова в проекте "Планета людей". "Врач в Украине, хирург. Кем она будет работать в Европе? Медицинской сестрой, а в большинстве случаев еще и без диплома, то есть сиделкой. Устроит ли это ее? Не уверена", – сказала Либанова.

Именно потеря профессионального статуса, по ее мнению, может стать одним из факторов, которые побудят часть украинок вернуться домой. Речь прежде всего о тех, кто не смог подтвердить диплом, найти работу по специальности или вынужден согласиться на значительно более низкую профессиональную позицию.

"Я сподіваюся, що повернуться найбільш кваліфіковані, тому що вони втратили найбільше", – зазначила демографиня.

В то же время убедить вернуться тех украинок, которые уже работают за рубежом по своей специальности, будет значительно сложнее, считает Либанова. Они имеют профессиональную реализацию, привычный социальный статус и при этом могут получать значительно больше.

"Она там работает точно на той же должности. У нее точно такой же социальный статус, только зарабатывает она значительно больше", – объяснила Либанова.

Большинство украинок за рубежом – образованные

Особенностью нынешней миграции является высокий уровень образования женщин, выехавших из Украины. По словам Либановой, 70% украинок в возрасте от 25 лет, выехавших за рубеж, имеют высшее образование. Во многом это связано с тем, что среди уезжавших было много жительниц крупных городов, в частности Киева и Харькова.

Проблема профессиональной реализации при этом остается актуальной. По данным УВКБ ООН, по состоянию на январь 2026 года в Европе находились 5,349 млн украинских беженцев, а среди украинцев в возрасте 20-64 лет уровень занятости составлял 57%. Каждый пятый работающий украинец занимался предпринимательством.

Однако само наличие работы еще не означает профессиональную реализацию. На трудоустройство по специальности влияют знание местного языка, признание дипломов и профессиональных сертификатов, а также требования работодателей.

Эта проблема особенно заметна в регулируемых профессиях. Например, более 90% украинских врачей провалили экзамен в Польшена право работать по профессии – только 12 медиков набрали необходимое количество баллов.

Возвращение будет зависеть не только от безопасности

По оценке Либановой, в 2022 году она надеялась, что после завершения войны в Украину вернется примерно половина уехавших, а в идеале – около 60%. Теперь ее прогноз значительно сдержаннее – около 30%.

Другие исследования также свидетельствуют, что решение о возвращении будет зависеть от того, насколько люди смогут восстановить нормальную жизнь в Украине. По данным Центра экономической стратегии, менее половины украинских беженцев планируют вернуться. При этом среди молодых людей, которые уже сформировали новую жизненную траекторию за рубежом, таких только 12%.

Поэтому для возвращения образованных украинок важны будут не только вопросы безопасности, но и возможность найти жилье, работу и восстановить профессиональную карьеру. В Украине уже разрабатывают отдельные механизмы добровольного возвращения и реинтеграции граждан.

Как сообщал OBOZ.UA, украинцы остаются крупнейшей иностранной общиной Чехии и важной частью местного рынка труда. В то же время их доходы в среднем ниже зарплат местных работников.

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