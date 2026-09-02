Украинцы получают меньше, чем местные: обнародованы данные о зарплатах в популярной среди беженцев стране ЕС

Украинцы остаются крупнейшей иностранной общиной Чехии и важной частью местного рынка труда. В то же время их доходы в среднем ниже зарплат чешских работников. Однако говорить, что украинцам в Чехии системно платят меньше за ту же работу, некорректно. Значительную часть разрыва объясняет то, на каких должностях и в каких отраслях работают беженцы.

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В 2026 году средняя зарплата в Чехии продолжила расти. По предварительным данным Чешского статистического управления, в I квартале средняя зарплата работника в национальной экономике составляла 50 282 кроны в месяц (около 107,6 тыс. грн). За год она увеличилась на 8,1%, а с учетом инфляции реальная зарплата выросла на 6,4%.

Но конкретной официальной цифры средней зарплаты именно украинцев за 2026 год пока нет. По данным профильного издания Czechia Online, летом 2026 года средняя зарплата украинских работников в частном секторе составляла 38 050 крон в месяц (81 450 грн), а половина получала менее 34 500 крон (73 851 грн). Таким образом, средняя зарплата украинцев была примерно на 14,2 тыс. крон ниже, чем у чехов.

Для сравнения, средняя зарплата граждан Словакии в частном секторе составляла 65 040 крон (139 225 грн), Польши – 52 644 кроны (112 690 грн), Румынии – 55 412 крон (118 615 грн). Во всех этих группах средний показатель был выше, чем у украинцев.

Почему разница такая большая

На первый взгляд может показаться, что украинцы в Чехии просто получают меньшую оплату за свой труд. Но данные Чешского национального банка еще несколько лет назад содержали важное уточнение.

В своем анализе чешский центробанк сравнивал зарплаты украинцев и чехов не по гражданству в целом, а по конкретным должностям. Оказалось, что средняя разница в оплате труда украинцев и чехов на одной и той же позиции составляла менее 4% – то есть была близка к границе статистической погрешности.

Это означает, что основная причина большого разрыва в общих средних зарплатах – структура занятости. Если одна группа работников чаще трудится в производстве, строительстве, логистике, сельском хозяйстве или других сферах с более низкой оплатой, ее средний доход будет меньше. Если в другой группе выше доля менеджеров, ИТ-специалистов, инженеров и других высококвалифицированных специалистов, средняя зарплата будет выше.

Как сообщал OBOZ.UA, в целом украинцы стали крупнейшей национальной группой среди граждан всех других стран в Чехии – на них приходится более половины всех иностранцев в стране. При этом около 170-180 тыс. украинцев со статусом временной защиты официально работают и платят налоги.

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