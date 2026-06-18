Более 90% врачей из Украины не сдали экзамен на право работать в Польше: в чем причина

Для украинских медиков, выехавших в Польшу после начала полномасштабной войны, наступают критические времена. Период упрощенных процедур трудоустройства подходит к концу, а значит, врачам придется подтверждать квалификацию путем сдачи медицинского квалификационного экзамена (LEW), который в этом году сдали менее 10% украинских участников.

Видео дня

Как сообщает Rzeczpospolita, об этом свидетельствуют данные Центра медицинских экзаменов (CEM). Кроме того, украинских медработников обяжут подтвердить знание языка на уровне В1.

Результаты майского экзамена

Первая в этом году сессия экзамена LEW прошла 26 мая. По правилам, для успешного прохождения кандидат должен дать не менее 60% правильных ответов на 200 вопросов с единственным вариантом ответа. Но результаты весенней сессии оказались неутешительными: абсолютное большинство кандидатов не смогло набрать даже минимум:

Экзамен сдали 12 из 89 украинских кандидатов (8,8 %) со средним показателем (половина участников набрала больше, а половина – меньше) всего 99 баллов;

(8,8 %) со средним показателем (половина участников набрала больше, а половина – меньше) всего 99 баллов; среди 92 врачей из Беларуси успешными оказались 28 человек (31,5%, медиана – 107 баллов);

даже среди граждан Польши, обучавшихся в зарубежных вузах, тест сдали лишь 2 из 28 кандидатов (7%);

(7%); среди 4 россиян с заданием не справился ни один.

Аналитики отмечают затяжную тенденцию: с 2021 года украинские медики сдавали LEW 1928 раз, но успехом увенчались лишь 165 попыток. То есть средний показатель успешности за все годы составляет 8,5%.

В чем причина

Координатор отдела образования Высшей медицинской палаты Польши доктор Дамиан Патецкий связывает такую тенденцию не с предвзятостью со стороны поляков, а с фундаментальным различием между медицинским образованием двух стран.

"Наша система образования очень прочно укоренилась в немецких традициях – в каком-то смысле она даже более немецкая, чем в самой Германии. Это прусская школа со всеми её плюсами и минусами. Она чрезвычайно точна в плане процедур, ведения документации и выполнения конкретных требований, здесь нет места для усмотрения врача. Зато украинская система более постсоветская", – объясняет он.

К основным отличиям относятся:

продолжительность специализации ( украинская интернатура в области хирургии обычно длится 3 года, тогда как ординатура в Польше – минимум 5 лет);

украинская интернатура в области хирургии обычно длится 3 года, тогда как ординатура в Польше – минимум 5 лет); если в Украине врач в возрасте 30+ лет может иметь по 4 различные специализации, то в европейской системе врачи годами сосредотачиваются на одном направлении.

"Нынешняя система крайне фрустрирует зрелых, сформировавшихся специалистов, которые приезжают в Польшу в возрасте около 40 лет. Такой условный коллега – не новичок, он у себя на родине провел сотни сложных операций и имеет несколько специализаций, а здесь вынужден проходить все с нуля", – говорит украинец Игорь Гуменный, который сейчас работает кардиохирургом в Силезском центре сердечных заболеваний в Забже

При этом, имея в Украине четыре официальные специализации (общая хирургия, торакальная хирургия с 7-летним стажем, кардиохирургия с 6-летним стажем и трансплантология), в Польше он до сих пор находится в процессе их подтверждения.

Языковой вопрос

Кроме того, с 1 мая 2026 года медицинская палата начала массово отзывать упрощенные (временные) права у тех медиков, которые не предоставили сертификат о знании польского языка на уровне B1. В результате по состоянию на 11 июня 2026 года окружные права на работу потеряли 441 врач из-за пределов ЕС.

По оценкам Высшей медицинской палаты, в ближайшее время из-за языкового барьера и отмены упрощенных норм работу в польских больницах могут потерять еще около 800 украинских и белорусских специалистов.

Также OBOZ.UA сообщал, что в Польше планируют существенно ужесточить правила получения лицензий на пассажирские перевозки такси. Наибольшие изменения ждут водителей из Украины, а также из других стран за пределами Евросоюза и Европейской ассоциации свободной торговли.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!