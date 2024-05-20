Украинки открыли рекордное количество ФЛП: в каких сферах больше всего

В 2024 году женщины открыли 59% новых ФЛП в Украине, что составляет более 43 тысяч регистраций и является рекордным показателем за последние годы. Женщины чаще всего выбирают сферы розничной торговли, предоставления индивидуальных и информационных услуг, тогда как мужчины предпочитают компьютерное программирование и оптовую торговлю.

Об этом сообщают аналитики Опендатабота. "59% новых фопов в Украине в 2024 году открыли женщины. Это самый высокий показатель за последние годы ", – говорится в сообщении.

Согласно данным Единого государственного реестра (ЕГР), женщины создали 43 554 новых ФЛП за первый квартал 2024 года, что составляет 59% от общего количества новых дел. Этот показатель не только свидетельствует об активном участии женщин в бизнесе, но и превышает половину общего количества вновь созданных ФЛП за первый квартал 2024 года.

Это самый высокий показатель за последние годы, тогда как мужчины открыли 30 496 новых дел за тот же период. Для сравнения, в 2021 году доля женщин среди вновь ФЛП составляла лишь 51%.

Популярные отрасли среди женщин-предпринимателей

Женщины чаще всего открывают бизнес в сфере розничной торговли, предоставления индивидуальных и информационных услуг. По данным Опендатабот, распределение между женщинами и мужчинами в этих областях выглядит следующим образом:

розничная торговля: 68% женщин и 32% мужчин;

предоставление индивидуальных услуг: 89% женщин и 11% мужчин;

информационные услуги: 63% женщин и 37% мужчин.

Мужчины чаще выбирают для своей деятельности компьютерное программирование и оптовую торговлю. Распределение в этих областях является следующим:

компьютерное программирование: 58% мужчин и 42% женщин;

оптовая торговля: 52% мужчин и 48% женщин.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине для преодоления проблем наполнения бюджета могут ввести военный сбор для ФЛП. В настоящее время он составляет 1,5%.

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