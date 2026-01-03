Украине для восстановления нужны 800 млрд долларов: где взять средства

Украине для восстановления нужно 800 млрд долларов. Такая сумма в течение 10 лет обеспечит процветание страны.

Такие оценки озвучил вице-премьер-министр Тарас Качка. "У нас также, как вы знаете, много лет, и фактически с первых недель масштабной агрессии Российской Федерации велась работа по моделированию, по поддержке экономической Украины. И на сегодняшний день есть консенсус относительно масштабов этого финансирования, консенсус, который строится на расчетах и мирового банка, и МВФ, и Европейского Союза", – пояснил он.

Так, на следующие 10 лет надо консолидировать около 800 млрд долларов. Сюда входят средства на компенсации убытков физическим лицам, также общую реконструкцию восстановления Украины, а также макрофинансовую стабильность.

"У нас есть четкое понимание, что основой и фундаментом таких этой работы будут также и реформы, которые осуществляет Украина в рамках вступления в Европейский Союз", – пояснил он.

Ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что на восстановление необходимо около 700-800 млрд долларов. При этом планируют создать целый ряд фондов, в том числе и американско-украинский фонд.

Президент также долав, что есть много планов, которые касаются экономики. "Там главные аспекты и направления: это наши национальные цели, там и ожидания продолжительности жизни, возвращение беженцев, это ВВП на душу населения, это новые рабочие места, это также гарантии безопасности, далее – направление доступа к рынкам и вступление в Европейский Союз. У нас есть цели и стратегии макроэкономической стабильности. Мы рассчитываем, что нам нужны на восстановление где-то 700-800 миллиардов. Есть стратегия на большую сумму, но я пока не хочу об этом подробнее говорить", – добавил Зеленский.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, на послевоенное восстановление Украины нужно более $520 миллиардов, что почти равно трем годовым ВВП страны, и эта сумма определена на основе последнего отчета Всемирного банка. Власти уже работают над привлечением средств через международную помощь.

