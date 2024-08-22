Украина заключила важное соглашение с одной из ключевых стран Европы: что это даст

Власти Великобритании отменят ввозные пошлины и тарифные квоты для товаров из Украины. Это стало возможным благодаря заключению соответствующего договора.

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22 августа в Верховной Раде сообщили о ратификации договора с Великобританией об отмене торговых пошлин до 2029 года. Ратификация состоялась после голосования по законопроекту №0268 о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве с Великобританией. Документ поддержал 301 нардеп.

Ратификация договора позволяет обеспечить выполнение внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу соглашения о партнерстве с Великобританией. Это соглашение закрепляет решение Великобритании, принятое в феврале этого года, об отмене ввозных пошлин и тарифных квот по торговле с Украиной до 2029 года.

Соглашение содержит только одно исключение. Речь идет об украинском мясе птицы и яйца – отмена пошлин для этой категории продукции будет действовать до 2026 года.

Следует отметить, что соглашение между Украиной и Британией двустороннее – это значит, что британские предприятия также могут воспользоваться беспошлинным режимом в торговле с Украиной. В структуре импорта из Великобритании в Украину преобладают следующие товары:

транспорт;

машины;

химическая продукция;

фармацевтические товары

Ранее в этом месяце руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак уже сообщал о первом раунде переговоров по заключению двустороннего соглашения Украиной и Великобританией. Она будет основываться на положениях Соглашения о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве от 2020 года, а также Соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности от 2024 года между Украиной и Великобританией.

Этот документ должен включать в себя еще более амбициозные цели сотрудничества Лондона и Киева. Стороны намерены закрепить беспрецедентные положения во всех областях взаимного интереса: от безопасности к экономике, от энергетики к культуре и искусству.

Также OBOZ.UA сообщал, что украинцев освободили от пошлин и НДС на ввоз энергетического оборудования и оборонных товаров, что укрепит энергетическую и оборонную способность страны. Льготы распространяются на электрогенераторы, инверторы, литиево-ионные аккумуляторы, зарядные станции и солнечные панели, а также на тактическое военное оборудование и средства радиоэлектронной борьбы.

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