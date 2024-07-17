В Украине отменили налоги на ввоз генераторов: полный список оборудования

В Украине приняли законы об освобождении от пошлин и НДС на ввоз энергетического оборудования и оборонных товаров, что укрепит энергетическую и оборонную способность страны. Льготы распространяются на электрогенераторы, инверторы, литий-ионные аккумуляторы, зарядные станции и солнечные панели, а также тактическое военное оборудование и средства радиоэлектронной борьбы.

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Об этом сообщила Государственная таможенная служба Украины. Освобождение от уплаты пошлины и НДС при ввозе в Украину оборудования для энергетики включает:

электрогенераторное оборудование;

оборудование; оборудование для ветро- и солнечной генерации;

аккумуляторы (кроме аккумуляторов малой мощности);

(кроме аккумуляторов малой мощности); оборудование для изготовления средств противодействия техническим разведкам и/или ремонту машин механизированного разминирования.

В Украине также теперь освобождено от налогообложения важное оборонное оборудование. А именно:

тактические наушники специального военного назначения, классифицированные в товарной подкатегории 8518 30 00 90 согласно УКТ ВЭД;

специального военного назначения, классифицированные в товарной подкатегории 8518 30 00 90 согласно УКТ ВЭД; средства радиоэлектронной борьбы, включая антидроновые ружья и другие радиоэлектронные средства обнаружения и противодействия беспилотным летательным аппаратам, классифицированные в товарной позиции 8543 в соответствии с УКТ ВЭД.

Также теперь доступен льготный ввоз комплектующих для производства и ремонта машин механизированного разминирования. Туда входит:

комплектующие для организации производства и ремонта в Украине машин механизированного разминирования, классифицированные в товарных позициях 8427, 8430, 8479 согласно УКТ ВЭД;

классифицированные в товарных позициях 8427, 8430, 8479 согласно УКТ ВЭД; средства противодействия техническим разведкам, классифицированные в товарных позициях 8517, 8525, 8543 согласно УКТ ВЭД.

На период действия военного положения в Украине освобождены от уплаты таможенных платежей товары, ввозимые для энергетической безопасности, включая перемещаемые в международных почтовых и экспресс-отправлениях. Товары, подпадающие под увольнение, классифицируются по следующим кодам согласно УКТ ВЭД:

8406 (турбины на водяном паре и другие паровые турбины, кроме турбин для судовых силовых установок);

(турбины на водяном паре и другие паровые турбины, кроме турбин для судовых силовых установок); 8410 (только гидравлические турбины и их части);

(только гидравлические турбины и их части); 8483 40 21 00 (цилиндрические и винтовые передачи);

(цилиндрические и винтовые передачи); 8502 20 40 90;

8502 20 60 90;

8502 20 80 90;

8411 (двигатели турбореактивные, турбовинтовые и другие газовые турбины, кроме турбовинтовых и турбореактивных двигателей и их частей);

(двигатели турбореактивные, турбовинтовые и другие газовые турбины, кроме турбовинтовых и турбореактивных двигателей и их частей); 8501 64 00 00 (мощностью свыше 750 кВ·А);

(мощностью свыше 750 кВ·А); 8504 40 84 00 (мощностью не более 7,5 кВ·А, кроме инверторных сварочных аппаратов);

(мощностью не более 7,5 кВ·А, кроме инверторных сварочных аппаратов); 8504 40 88 00 (мощностью свыше 7,5 кВ·А, кроме инверторных сварочных аппаратов);

(мощностью свыше 7,5 кВ·А, кроме инверторных сварочных аппаратов); 8504 40 90 00 (кроме инверторных сварочных аппаратов);

(кроме инверторных сварочных аппаратов); 8507 60 00 00 (кроме установок хранения энергии мощностью менее 300 Вт переменного и/или постоянного тока и отдельных литий-ионных ячеек емкостью менее 200 А·ч);

8541 43 00 00;

8537 (пульты, панели, консоли, столы, распределительные щиты и другие основания, оборудованные двумя или более устройствами, кроме 8537 10 98 10);

(пульты, панели, консоли, столы, распределительные щиты и другие основания, оборудованные двумя или более устройствами, кроме 8537 10 98 10); 8503009900 (только для ветроэнергетических электрогенераторных установок).

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине досрочно подключили к сети мощный энергоблок атомной электростанции после планового ремонта, что значительно усилит отечественную энергосистему. Благодаря атомной генерации, которая покрывает более половины энергопотребления Украины, удастся обеспечить стабильные поставки электроэнергии.

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