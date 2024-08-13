Украина и Британия готовят важное соглашение о сильном партнерстве: детали

Во вторник, 13 августа, Украина и Великобритания провели первый раунд переговоров касательно заключения двустороннего соглашения. Оно будет направлена на переход к более сильному и более глубокому партнерству между двумя государствами.

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Об этом сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак. Он возглавлял украинскую делегацию на переговорах.

Чиновник напомнил, что Британия первой подписала соглашение о безопасности с Украиной, а теперь первой работает над историческим документом о 100-летнем партнерстве.

"Мы благодарны британскому народу, правительству и парламенту за помощь и лидерство, которые мы чувствуем с начала полномасштабного вторжения России. Надеемся, что переговоры будут успешными, и этот исторический документ вскоре подпишут президент Украины и премьер-министр Великобритании", – отметил Ермак.

Что будет предусматривать соглашение

Будущее комплексное долгосрочное соглашение будет основываться на положениях Соглашения о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве от 2020 года, а также Соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности от 2024 года между Украиной и Великобританией.

Этот документ должен содержать более амбициозные цели сотрудничества Лондона и Киева. Стороны намерены закрепить беспрецедентные положения во всех областях взаимного интереса: от безопасности к экономике, от энергетики к культуре и искусству.

"Наша страна нуждается в поддержке Великобритании для восстановления справедливого мира и предотвращения новой агрессии против Украины", – написал руководитель ОП.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее министр обороны Британии Джон Хили пообещал ускорить военную помощь Украине. Он отметил, что помощь Украине в борьбе с российским полномасштабным вторжением отвечает интересам государств Североатлантического альянса.

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