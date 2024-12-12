Украина впервые вернет миллионы, арестованные за границей: каким способом и на что направят

Украина и Польша договорились о возврате более 5 миллионов долларов, незаконно выведенных из Украины. Средства вернут в качестве вещественных доказательств по судебным решениям или в рамках международной правовой помощи, и они будут направлены на усиление обороноспособности Украины.

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Об этом сообщило Нацагентство по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений ( АРМА ). В рамках сотрудничества обе стороны согласовали процедуру возврата средств.

Польша станет первой страной, которая продемонстрирует реальную работу механизма возвращения арестованных активов. Глава АРМА Елена Дума подчеркнула, что это не просто очередное соглашение, а важный прецедент, который покажет миру, что подобные механизмы действуют. Возврат запланирован двумя способами:

как вещественные доказательства по судебным решениям;

по судебным решениям; в рамках интернациональной правовой помощи.

Несмотря на возможные препятствия, в частности, со стороны заинтересованных лиц, обе страны уверены в своем правовом арсенале. Средства, которые будут возвращены в Украину, будут использованы для закупки военных облигаций. Это значит, что они не только вернутся в экономику, но и будут работать на укрепление обороноспособности страны. К переговорам присоединились высокопоставленные должностные лица обеих стран:

с украинской стороны – председатель АРМА Елена Дума и представители Офиса генерального прокурора;

с польской стороны – прокуроры, эксперты по экономическим преступлениям и представители военной контрразведки.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, АРМА должна оставить в управлении "Укрзализныци" 18 тысяч вагонов, арестованных в РФ и РБ. Это позволит УЗ обеспечить интересы украинских перевозчиков и улучшить работу железной дороги.

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