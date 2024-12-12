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Украина впервые вернет миллионы, арестованные за границей: каким способом и на что направят

Дарина Герцева
Mакроэкономика
2 минуты
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Украина и Польша согласовали процедуру возвращения арестованных средств

Украина и Польша договорились о возврате более 5 миллионов долларов, незаконно выведенных из Украины. Средства вернут в качестве вещественных доказательств по судебным решениям или в рамках международной правовой помощи, и они будут направлены на усиление обороноспособности Украины.

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Об этом сообщило Нацагентство по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений ( АРМА ). В рамках сотрудничества обе стороны согласовали процедуру возврата средств.

Как будут возвращать средства в Украину

Польша станет первой страной, которая продемонстрирует реальную работу механизма возвращения арестованных активов. Глава АРМА Елена Дума подчеркнула, что это не просто очередное соглашение, а важный прецедент, который покажет миру, что подобные механизмы действуют. Возврат запланирован двумя способами:

  • как вещественные доказательства по судебным решениям;
  • в рамках интернациональной правовой помощи.
Как будут использованы средства

Несмотря на возможные препятствия, в частности, со стороны заинтересованных лиц, обе страны уверены в своем правовом арсенале. Средства, которые будут возвращены в Украину, будут использованы для закупки военных облигаций. Это значит, что они не только вернутся в экономику, но и будут работать на укрепление обороноспособности страны. К переговорам присоединились высокопоставленные должностные лица обеих стран:

  • с украинской стороны – председатель АРМА Елена Дума и представители Офиса генерального прокурора;
  • с польской стороны – прокуроры, эксперты по экономическим преступлениям и представители военной контрразведки.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, АРМА должна оставить в управлении "Укрзализныци" 18 тысяч вагонов, арестованных в РФ и РБ. Это позволит УЗ обеспечить интересы украинских перевозчиков и улучшить работу железной дороги.

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