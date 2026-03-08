Украина требует от Венгрии вернуть валюту "Ощадбанка": в НБУ объяснили, повлияет ли это на рынок

Украина требует от Венгрии вернуть валюту и банковское золото, изъятые из инкассаторских автомобилей государственного Ощадбанка, которые перевозили средства из Австрии в Украину. В Национальном банке (НБУ) уверяют, что инцидент не повлияет на валютный рынок, а банки при необходимости смогут изменить маршруты доставки наличности.

О возвращении средств заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. Речь идет о беспрецедентном случае вмешательства в деятельность украинского финансового учреждения и призывают европейских партнеров отреагировать на ситуацию.

Сибига заявил, что Венгрия должна вернуть валюту и драгоценные металлы, которые перевозили инкассаторы государственного банка. По словам министра, уже третьи сутки продолжается ситуация, когда венгерские власти остановили инкассаторские автомобили банка и изъяли их груз.

"Эти средства не принадлежат Венгрии или венгерской власти, это – собственность украинского государственного банка, то есть украинских налогоплательщиков", – подчеркнул Сибига. Он подчеркнул, что Украина требует немедленного возврата средств и призывает европейские страны дать политическую оценку этому инциденту.

Министр также назвал ситуацию беспрецедентным случаем государственного бандитизма и рэкетирства. По информации банка, в инкассаторских автомобилях перевозили значительные валютные и материальные ценности, а именно:

40 млн долларов США;

35 млн евро;

9 кг банковского золота.

В Ощадбанке заявили, что транспорт с ценностями был незаконно задержан на территории Венгрии. В финансовом учреждении также требуют вернуть как сами автомобили, так и весь груз. Банк подчеркнул, что средства перевозились законно и в соответствии с установленными процедурами.

Украинские власти рассматривают ситуацию как серьезный дипломатический инцидент. В МИД отмечают, что подобные действия могут подорвать доверие к финансовой и логистической инфраструктуре внутри Европы. Сибига призвал партнеров Украины в Европейском Союзе публично выразить позицию относительно инцидента. По его словам, молчание в такой ситуации может создать опасный прецедент.

Повлияет ли инцидент на валютный рынок Украины

Несмотря на масштаб изъятого груза, НБУ в комментарии медиа заявили, что ситуация не окажет ощутимого влияния на валютный рынок страны. В ответе на запрос журналистов регулятор отметил, что объемы наличной валюты в банковской системе значительно превышают текущий спрос.

По оценкам НБУ, остатки наличной иностранной валюты в банках в несколько раз больше среднемесячного чистого спроса на наличные в 2025-2026 годах. Кроме того, регулятор готов в случае необходимости поддержать банки. В НБУ отметили, что при необходимости могут проводить операции по подкреплению касс банков наличной иностранной валютой.

В регуляторе также сообщили, что уже провели консультации с банками, которые занимаются ввозом наличной иностранной валюты в Украину. Финучреждениям рекомендовали пересмотреть логистические маршруты и избегать территорий, где существует риск блокирования перевозок. В частности, банки могут использовать альтернативные пути доставки валютных средств, которые не будут проходить через территорию Венгрии.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, задержание украинских инкассаторов в Венгрии, которое вызвало международный резонанс, стало предметом критики со стороны Польши. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский считает, что этот инцидент был частью политической избирательной кампании с акцентом на враждебность к Украине.

