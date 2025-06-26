Украина теряет до $2 млрд в год из-за посылок: кто зарабатывает на необлагаемом импорте

Из-за массового ввоза необлагаемых посылок из Китая Украина ежегодно теряет до 2 миллиардов долларов налогов, которые могли бы пойти на нужды обороны. В результате украинские бизнесы оказываются в неравных условиях, а потребители фактически поддерживают иностранную экономику, ослабляя собственную.

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Такое мнение озвучил финансовый эксперт Сергей Фурса. По его словам, потери от необлагаемых товаров только в 2024 году могут достичь 2 миллиардов долларов.

"В прошлом году украинцы получили посылок на сумму 3,5 миллиарда долларов без уплаты налогов. В этом году только за первый квартал – 1,5 миллиарда. Если такая динамика сохранится, до конца года получим уже 6 миллиардов долларов, из которых 2 миллиарда – это потенциальные, но потерянные налоги", – объясняет Фурса. Он добавляет также, что это те средства, которые могли бы пойти на Вооруженные силы, закупку дронов, бронетехники, оружия, но вместо этого мы – украинские потребители финансируем экономику Китая.

По его словам, проблема не только в том, что бюджет недополучает средства, она еще и в искривлении рынка. "Представьте, у вас есть три супермаркета. В одном из них товары облагаются налогами, в других двух – нет. Куда пойдут люди? Очевидно, в те, где дешевле. И вот мы имеем такой же пример на рынке e-commerce. Китайский онлайн-магазин – это тот самый "супермаркет без налогов", – говорит Фурса.

Такие условия ставят в неравное положение украинских импортеров и предпринимателей, которые честно платят все налоги. В результате государство не только теряет доходы, но и стимулирует "теневую логику потребления", когда выгоднее покупать товар без чека, без гарантии, но и без фискального учета.

Фурса неоднократно подчеркивает, что ситуация выглядит парадоксально. "Мы все хотим найти потерянные на таможне 100 миллиардов. И эти миллиарды — это не какие-то "коррупционные схемы", а обычная недоплата со стороны нас, потребителей, когда мы покупаем товар, идущий без налогов", – отметил он.

И действительно, сегодняшние правила позволяют гражданам получать посылки из-за границы стоимостью до определенного предела без налогообложения. Но когда таких посылок – миллионы, и каждая содержит условно "дешевую" футболку, гаджет или косметику – это уже не исключение, а массовое явление, которое требует фискального ответа.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, "Укрпочта" и Почта США подписали соглашение, которое позволит ускорить доставку посылок в США благодаря открытию четырех новых аэропортов. Кроме этого, ожидаются лучшие тарифы на тяжелые посылки и прямой выход на Amazon.

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