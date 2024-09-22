Украина сможет получить транш $700 млн: Зеленский подписал нужный для условий Всемирного банка закон

Президент Украины подписал закон о возобновлении среднесрочного планирования местных бюджетов, что обеспечит более предполагаемое управление финансовыми ресурсами и развитие общин. Этот закон является условием получения $700 млн от Всемирного банка, что будет способствовать стабилизации экономического развития на местном уровне.

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Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк ("Голос"). Этот документ принятый Верховной Радой 18 сентября 287 голосами.

Согласно официальной информации, Министерство финансов Украины считает, что этот закон будет способствовать предсказуемости бюджетной политики и укреплению единства бюджетной системы. Принятые изменения дают местным органам власти больше возможностей для планирования финансовых ресурсов на несколько лет вперед, что особенно важно в условиях экономической нестабильности и войны.

Кроме того, восстановление среднесрочного бюджетного планирования обеспечивает гибкость в распределении финансовых ресурсов и позволяет местным общинам более эффективно управлять своими долговыми обязательствами. Такие меры направлены на укрепление экономического развития на местном уровне и усиление социальной поддержки граждан.

Одним из ключевых положений нового закона является расширение возможностей местных общин по привлечению дополнительного финансирования через заимствования. Это позволит органам местного самоуправления эффективно управлять своими долгами и направлять средства на проекты развития и поддержки социальных инициатив.

Министерство финансов подчеркнуло, что такие изменения создают условия для более эффективного использования финансовых ресурсов, стабилизации экономического развития и усиления социальной защиты граждан. Это особенно актуально в условиях, когда общины нуждаются в дополнительных ресурсах для развития инфраструктуры, поддержки бизнеса и предоставления социальных услуг.

Возобновление среднесрочного планирования является не только внутренней реформой, но и важным международным обязательством Украины. Этот шаг является одним из условий для получения Украиной транша в размере $700 млн. по программе DPL от Всемирного банка. Принятие этого закона демонстрирует готовность Украины соответствовать международным стандартам бюджетного планирования и управления финансами.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляен во время визита в Киев объявила о выделении Украине кредита на 35 млрд евро в рамках плана "Большой семерки" предоставить Украине 50 млрд дол. за счет будущих доходов от замороженных русских активов. Это компромиссный вариант финансирования, направленный на обход вето Венгрии.

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