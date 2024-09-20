План G7 изменился из-за вето Венгрии: ЕС срочно выделяет Украине 35 млрд евро. Что не так с этим кредитом

Глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен во время визита в Киев объявила о выделении Украине кредита на 35 млрд евро в рамках плана "Большой семерки" предоставить Украине 50 млрд долл. в счет будущих доходов от замороженных российских активов. Это компромиссный вариант финансирования, направленный на обход вето Венгрии. План связан с рядом рисков, в частности для стабильности бюджета и финансирования армии, о которых уже говорят в Украине.

Видео дня

О выделении средств сообщила сама фон дер Ляйен на странице в X. "Непрерывные нападения России означают, что Украина нуждается в дальнейшей поддержке ЕС. Европейская комиссия предоставит Украине кредит в размере до 35 млрд евро в рамках обещания G7. Это еще один большой вклад ЕС в восстановление Украины", – говорится в сообщении.

Как уточнил президент Владимир Зеленский на совместной пресс-конферекции с фон дер Ляйен в Киеве, средства от Евросоюза потратят в первую очередь на энергетику. "Также на бомбоубежища для детей в школах, садиках, университетах... И на оружие прежде всего отечественного производства. Наши ракеты и дроны поражают врага, и они дешевле, чем от наших партнеров... Часть этих средств мы готовы тратить на противовоздушную оборону", – сказал Зеленский, передает корреспондент OBOZ.UA.

По словам Зеленского, он обсудил с фон дер Ляйен планы будущего финансирования. В частности, то, какие поставки нужны Украине и сколько средств на это нужно.

"Хочу особо поблагодарить за объявление вчера дополнительной энергетической поддержки ЕС для Украины в размере около 160 млн евро. Это средства именно для подготовки к зиме, и 100 млн из них предоставляются с доходов от замороженных российских активов", – отметил Зеленский.

Ранее о плане ЕК детально рассказывали три источника Financial Times (FT). По их словам, именно объявление этого решения стало основной причиной поездки фон дер Ляйен в столицу Украины.

Издание напомнило, что еще в июне-2024 лидеры G7 договорились предоставить Украине кредиты на сумму 50 млрд долл., гарантированные замороженными российскими активами. То есть для Украины эти деньги были бы грантами, которые не нужно возвращать. Согласно плану, выделение средств должны были разделить в соответствии с экономическими показателями стран "Большой семерки". То есть ЕС и США покрыли бы по 20 млрд долл., а остальные средства выделили бы Канада, Япония и Великобритания.

Однако условием для выделения средств США было официальное продление ареста российских активов в ЕС, где находятся почти 200 млрд евро. Евросоюз пока так и не смог принять это решение из-за вето, наложенного правительством Венгрии, которое возглавляет Виктор Орбан.

"Чтобы компенсировать "неявку" американцев и обойти вето Будапешта, Еврокомиссия попыталась увеличить свою долю в кредите до 40 млрд евро, гарантированную за счет общего бюджета блока. Но столицы ЕС отвергли эту цифру, оказывая давление на Брюссель, чтобы Великобритания, Канада и Япония увеличили своb долb. Окончательная сумма в 35 млрд евро является компромиссом, позволяющим США зайти в следку позже и уменьшить риски ЕС. Большинство стран ЕС и Европейский парламент должны одобрить кредит ЕС до конца года", – объяснили источники издания.

Что не так с обновленным планом помощи от "Большой семерки"

Обновленный формат финансирования еще на этапе обсуждения кредита в 40 млрд евро прокомментировал народный депутат Украины Ярослав Железняк ("Голос"). По его словам, Украина ожидала получения гранта в размере 50 млрд долл.

Его выплата должна была быть полностью покрыта из доходов от активов РФ. Кроме того, грантовые средства можно было бы использовать на критические расходы, включая военные.

А вот новый план предусматривает выделение кредитов, которые усилят финансовую нагрузку на Украину. Также, по словам Железняка, неизвестно, сколько именно средств будет направлено на военные закупки для страны.

Кроме того, Железняк обратил внимание на то, что дефицит бюджета Украины на следующий год составит 38,4 млрд долл., при этом международными партнерами пока подтверждено поступление лишь 15 млрд долл. Если грант от G7 не поступит, покрыть остаток в 23,4 млрд долл. будет очень тяжело.

Не лучшую оценку новому формату дают и аналитики Центра экономической стратегии (ЦЭС). "Хорошо, что у ЕС есть план "Б", однако он все же не так перспективен, как первые публичные обязательства G7", – отмечают специалисты. В частности, они также обращают внимание, что средства кредитные, а не грантовые, а это дополнительная нагрузка на внешний долг Украины.

"Эти 20-40 млрд нового кредита смогут помочь покрыть гражданские расходы 2025 года, но они не дадут нового толчка украинской оборонной промышленности и в очередной раз продемонстрируют шаткость единства западной поддержки Украины и неспособность ничего сделать с пророссийскими требованиями Венгрии", – отмечал экономист ЦЭС Максим Самойлюк.

Как сообщал OBOZ.UA, на днях также стало известно, что Европейский Союз создаст резерв дизтоплива для Украины, чтобы обеспечить работу генераторов в социальных учреждениях во время продолжительных аварийных отключений электроэнергии зимой. Запасы будут храниться в ЕС во избежание российских атак на энергетические ресурсы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!