Украина рискует потерять контроль над налогами: почему систему нужно менять даже без требований МВФ

Если не изменить нынешнюю систему налогооблоєения, Украина фактически рискует потерять контроль над значительной частью экономики – из-за схем, льгот и массового уклонения от налогов. По сути, власть стоит перед выбором: либо закрыть схемы и расширить базу налогообложения, либо и дальше терять миллиарды, контроль над экономикой и возможность полноценно финансировать расходы, в частности, на оборону.

Видео дня

Такое мнение выразил инвестиционный эксперт Сергей Фурса в интервью. Так он прокомментировал новый налоговый законопроект, обнародованный Министерством финансов Украины в марте-2026.

Этот документ, который уже называют "большим налоговым законом", содержит обязательства Украины в рамках сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ). Однако же изменения нужны и самой Украине.

"Это требование МВФ, но МВФ – это как врач. Он просто требует того, что нам и так нужно делать", – отметил Фурса.

В то же время остается ключевая проблема, и она лежит в политической плоскости. Такие решения непопулярны, поэтому их принятие в парламенте остается под вопросом. При этом Фурса уверен: белый бизнес поддерживает налоговые изменения.

"Это неправда, что все недовольны. На самом деле, если посмотреть на белый бизнес, белый бизнес доволен. Белый бизнес давно этого хотел... Удобно же не платить. Поэтому нет, это очень нужный законопроект", – отметил специалист.

"Легальный офшор" внутри страны

По словам Фурсы, нынешняя налоговая модель фактически создала неравные условия. В результате часть бизнеса платит налоги, а часть – нет, и это бьет по конкуренции.

"Это очень нужные новации. Они базируются не на повышении налогов, а на убирании льгот, которые Украина себе не может позволить. Фактически у нас существует такой легальный офшор. Страна даже без войны не могла себе этого позволить. А во время войны тем более", – констатировал эксперт.

Из-за этого значительная часть экономики не проходит через налоговую систему, а бюджет недополучает средства. Фурса привел конкретный пример – импорт товаров через посылки.

"Мы в прошлом году завезли на 7-8 миллиардов долларов посылок... Это огромный поток, из которого в бюджет должны были перечислить более 2 миллиардов долларов", – указал специалист и констатировал, что эти деньги государство не получило – в том числе и из-за налоговых льгот.

ФЛП и "серый" крупный бизнес

Отдельный блок изменений касается упрощенной системы налогооблоэения. По словам Фурсы, речь идет не о давлении на малый бизнес, а о ликвидации схем.

"Это не является борьбой с малым бизнесом... Это закрытие огромных схем и удар по крупному бизнесу, который мимикрирует под малый", – объяснил Фурса. Именно из-за таких механизмов, по его словам, существуют:

контрабанда;

"скрутки" с НДС;

возможность продавать товары без налоговой нагрузки.

Что предлагает "большой налоговый законопроект"

НДС для ФОПов

Предлагается с 1 января 2027 года ввести регистрацию плательщиками НДС ФЛП с доходом более 4 млн грн в год. Предусматриваются определенные "смягчения": для плательщиков НДС, работающих на едином налоге, установить отчетный период в виде календарного квартала; символические штрафы в 2027 году – по 1 гривне за первые пять нарушений.

Военный сбор

Правительство хочет изменить логику действия военного сбора – взимать его не просто до завершения военного положения, а до момента, когда Верховная Рада официально объявит завершение реформы ВСУ. Ставки предлагают утвердить на таком уровне:

– для плательщиков единого налога 1, 2 и 4 групп – 10% от одной минимальной зарплаты (по состоянию на 2026 год – это 850 грн); – для плательщиков 3 группы (ФЛП и юрлиц, кроме е-резидентов) – 1% от дохода.

Налог "на OLX"

Подход к налогообложению доходов с цифровых платформ могут пересмотреть. В частности предлагают снизить ставку с 18% до 5%, а также не облагать налогом доход, если он не превышает 2000 евро в год (по курсу НБУ).

К тому же, открывать отдельный банковский счет для такой деятельности не нужно – можно будет использовать уже имеющиеся счета, открытые для собственных нужд. Налоговым агентом в этом случае выступает сам оператор платформы, который будет начислять доход и отвечать за налоги.

Налогообложение посылок

Для дистанционной продажи товаров (кроме подакцизных) предлагают ввести специальные правила, если их общая стоимость не превышает 150 евро, они поступают из-за границы физическому лицу, а покупка осуществлена через электронную платформу. Налог будет начислять и уплачивать отправитель, но ответственность за начисление и уплату НДС несет электронная платформа-нерезидент. Стоимость необлагаемой посылки не должна превышать 45 евро, а предназначена она должна быть для личного или семейного пользования.

Как сообщал OBOZ.UA, в парламенте пока не поддерживают налоговые изменения. Там отказываются ужесточать систему без предварительных результатов в борьбе с теневой экономикой.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!