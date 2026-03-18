Украинцам не спешат повышать налоги по требованию МВФ: в "Слуге народа" рассказали почему

По требованиям Международного валютного фонда (МВФ) в Украине рассматривают повышение налогов для наполнения бюджета и продолжения финансирования. Однако в парламенте не поддерживают такие шаги без предварительных результатов в борьбе с теневой экономикой. Предыдущий опыт показал, что ожидаемые поступления не оправдались, а основная нагрузка легла на легальный бизнес, тогда как "теневой" сектор и в дальнейшем избегает уплаты налогов.

О ситуации рассказал заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Ковальчук, который также работает в комитете по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики в комментарии DW. По его словам, проблема не только в самой идее повышения налогов, но и в подходах к этому процессу.

Ковальчук напомнил, что подобные инициативы уже звучали ранее. В частности, правительство предлагало повысить налоговую нагрузку, чтобы привлечь более 100 миллиардов гривен в бюджет.

Впрочем, депутаты тогда задали вопрос, не стоит ли сначала сосредоточиться на борьбе с теневой экономикой? Ведь значительная часть бизнеса работает вне официального поля, и именно это, по мнению парламентариев, является одной из главных причин недополучения доходов государством. Речь шла о необходимости повышения эффективности работы таких органов, как:

таможня;

налоговая служба;

правоохранительные органы, борющиеся с экономическими преступлениями.

Без реальных результатов в этих направлениях, считают депутаты, перекладывать дополнительную финансовую нагрузку на легальный бизнес – несправедливо.

Одним из главных аргументов против повышения налогов является то, что новые правила в первую очередь бьют по тем, кто и так работает честно. По словам Ковальчука, в случае увеличения налогового давления:

"белый" бизнес вынужден платить больше;

"серый" и "черный" сектор фактически получает конкурентное преимущество;

бюджет не получает ожидаемого эффекта в полном объеме.

Именно поэтому предыдущее решение парламента позволило привлечь лишь около 40 миллиардов гривен вместо запланированных более 100. Несмотря на это, идея повышения налогов снова возвращается в публичное пространство. Однако, как отмечают в парламенте, пока отсутствует даже официально зарегистрированный законопроект.

В Верховной Раде подчеркивают, что не могут постоянно принимать непопулярные решения без системных изменений со стороны правительства. В частности, речь идет о необходимости реальной борьбы с уклонением от уплаты налогов и реформирования контролирующих органов. Иначе, как отмечают парламентарии, складывается ситуация, когда государство вместо решения глубинных проблем просто увеличивает давление на тех, кто уже работает легально.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине из-за теневых схем на рынке ювелирных изделий государственный бюджет ежегодно теряет минимум 5,9 миллиарда гривен налогов. Крупные сети дробят бизнес на ФЛП (физические лица-предприниматели), занижают официальные зарплаты работников и избегают уплаты НДС.

