Украина провалила дедлайн по двум пунктам из "домашнего задания" МВФ
Украина 1 августа пропустила крайний срок выполнения двух задач, прописанных в меморандуме с Международным валютным фондом (МВФ). Речь идет о структурных маяках касательно реформы "Оператора ГТС" (ОГТС) и возврата е-декларирования для чиновников.
Об этом сообщил народный депутат Украины, первый замглавы налогового комитета Верховной Рады Ярослав Железняк ("Голос"). По его словам, проваленные "маяки МВФ" – это 8-й и 9-й пункты в списке задач из "домашнего задания" Украине:
- пункт 8: передать ОГТС в прямое подчинение Минэнерго и принять новый устав
"Здесь пока принят только законопроект № 9311 об оптимизации ОГТС. Но он даже до середины августа не будет подписан, а еще нужно потом по нему совершить все действия", – отметил Железняк.
- пункт 9: вернуть электронное декларирование, приняв закон
"Здесь тоже пока есть только первое чтение. И до конца августа точно не будет второго", – объяснил нардеп.
Однако провал дедлайнов не означает, что МВФ не предоставит Украине следующий транш по 15-миллиардной программе помощи. Решение об этом приниматься не в августе, а уже осенью.
"Здесь, конечно, есть надежда на то, что до конца сентября-начала октября, когда начнется очередной пересмотр программы МВФ, мы можем все же успеть выполнить эти пункты. Но все же пока дедлайны здесь нарушены", – объяснил депутат Верховной Рады.
Как сообщал OBOZREVATEL, налоговые новшества в Украине также ввели с опозданием на месяц, фактически нарушив меморандум с МВФ. В меморандуме о сотрудничестве с МВФ (без которого выполнить госбюджет было практически невозможно) украинские власти взяли на себя обязательство с 1 июля отменить льготный налог в 2% для "ФОПов" и возобновить проверки. Однако налоги изменились только с 1 августа, а проверки вернут лишь частично.
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