В Украине рассекретят декларации чиновников даже на время войны: законопроект уже в Раде

В Украине планируют возобновить электронное декларирование для чиновников. При этом декларации нужно будет подавать не только за 2023 год, но и за предыдущие периоды. Кроме того, электронные декларации снова станут публичными, хотя часть данных останется засекреченной.

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В Верховной Раде (ВР) уже зарегистрирован соответствующий законопроект под № 9534. Как объяснил один из авторов документа, первый замглавы налогового комитета ВР Ярослав Железняк, документ 27 июля рассмотрит комитет, а в ближайшие дни – сессионный зал парламента (в первом чтении).

Субъектами е-декларирования в Украине являются лица, уполномоченные на выполнение функций государства или местного самоуправления, а также некоторые должностные лица юридических лиц публичного права.

Как объяснил Железняк, законопроектом устанавливается, что на период до прекращения или отмены военного положения в Едином государственном реестре деклараций в открытом доступе будут отображаться декларации. Однако некоторых данных там не будет, это:

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика или номер паспорта гражданина Украины;

место проживания;

дата рождения;

местонахождение объектов, указанных в декларации;

номера счетов в банковских или иных финучреждениях;

сведений о населенных пунктах, где расположены объекты, указываемые в декларации, или где расположено место фактического проживания, зарегистрировано место жительства;

ФИО всех других лиц, указанных в декларации (кроме субъекта декларирования).

"По спецпроверкам. Они были остановлены на период действия военного положения. Законом они возобновляются. В том числе для тех, кто был назначен без них", – добавил Железняк. Также будут увеличены сроки декларирования существенных изменений в имущественном состоянии.

Также уточняются данные о необходимости декларирования находящегося во владении объекта. Он указывается в декларации, если:

находился во владении или пользовании в совокупности не менее 183 календарных дней за отчетный период и/или два месяца, предшествовавших окончанию отчетного периода;

рыночная стоимость пользования таким объектом (независимо от того пользование платное или безвозмездное) в течение периода его пользование превышает 50 прожиточных минимумов (например, в декларации за 2022 год –124 050 грн).

Что будет с е-декларациями военных?

Субъекты декларирования, которые выполняют задачи в интересах национальной безопасности или находятся на территориях, пострадавших от военной агрессии РФ против Украины, подают декларацию в течение 90 дней со дня:

определения даты завершения боевых действий или завершения временной оккупации для временно оккупированных территорий, на которых лицо находится;

или завершения временной оккупации для временно оккупированных территорий, на которых лицо находится; возврата к пункту постоянной дислокации или месту постоянной работы (кроме ротации);

или месту постоянной работы (кроме ротации); прекращения или отмена военного положения.

"Это касается не всех, а именно тех, кто являются субъектами е-декларирования", – подчеркнул Железняк. Согласно закону, это военные:

которые для осуществления служебных полномочий находятся на территориях, на которых ведутся активные боевые действия ;

; находящиеся на временно оккупированных территориях;

из числа военнослужащих ВСУ и других военных формирований, принимающих непосредственное участие в боевых действиях;

из числа сотрудников органов, уполномоченных на осуществление разведывательной и/или контрразведывательной деятельности , непосредственно участвующих в проведении разведывательных мероприятий;

, непосредственно участвующих в проведении разведывательных мероприятий; которые направлены в другие государства для участия в международных операциях по поддержанию мира и безопасности.

Как сообщал OBOZREVATEL, число официальных миллионеров в Украине в 2022 году увеличилось. Их количество возросло с 8177 до 9511. "Это определенно не говорит о повышении реальных доходов украинцев в войну, но свидетельствует о том, что украинцы стали более ответственно относиться к декларированию", – отметил председатель Комитета ВР по финансам, налоговой и таможенной политике Данило Гетманцев.

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