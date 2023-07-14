Украинцам через несколько недель пересчитают налоги: как выполнили требования МВФ и что будет с зарплатами в конвертах

В Украине уже с августа 2023-го повысят налоги для "ФОПов" и вернут проверки для части бизнеса. Такое новшество введут с опозданием в месяц, фактически нарушив меморандум с МВФ. О том, как пересчитают налоги, что это даст для бюджета и какой следующий шаг, читайте в материале OBOZREVATEL.

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Украина изменит налоги по рекомендации МВФ, но рекомендацию все равно не выполнили

В меморандуме о сотрудничестве с МВФ (без которого выполнить госбюджет было практически невозможно) украинские власти взяли на себя обязательство с 1 июля отменить льготный налог в 2% для "ФОПов" и возобновить проверки. Меморандум нарушили: сперва отсрочив нововведения с 1 июля до 1 августа, а затем приняв решения вернуть проверки только частично.

Согласно законопроекту №8401, с 1 августа украинцев ждут следующие нововведения:

"ФОПы" с 2% вернутся на старый налог по собственному заявлению, или же их автоматически переведут на третью группу (единый налог в 5%);

в прифронтовых территориях сохранят возможность платить единый налог и ЕСВ по собственному желанию;

проверки вернут только для тех, кто платит акцизы (продавцов бензина, сигарет, алкоголя).

Эти новшества позволят увеличить поступления в бюджет. Правда, о значительных суммах речь не идет. Ранее глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев говорил о потерях для бюджета в размере 7 млрд грн за 8 месяцев. То есть около 875 млн грн за месяц. И это при том, что годовой дефицит (покрывается за счет кредитов и грантов) составит 1,31 трлн грн (или 109,1 млрд грн в месяц).

То есть речь идет не о том, чтобы компенсировать потери бюджета. В МВФ считают, что Украина должна постепенно возвращать довоенные правила и стремиться к тому, чтобы уже сейчас увеличивать налоговые поступления.

Правила придется менять, но речь не только о повышении ставок

Главная проблема Украины – огромная доля теневой экономики. Как результат, ни простые украинцы, ни компании не платят налоги со всех своих доходах. Разумеется, речь идет не обо всех украинцах и не о всем бизнесе. Но масштабы проблемы критические для любого государства.

Теневая экономика продолжает существовать за счет коррупцию. Бизнесу легче заплатить взятку, чем платить налоги. А чиновникам выгоднее участвовать в коррупции, а не рушить схемы. До полномасштабной войны уровень теневой экономики оценивали в 31% ВВП. Во время полномасштабной войны делать оценки крайне сложно, однако, вероятно, речь идет о росте уровня тенизации.

"Никто не позволит в Европейском Союзе иметь возможность уклоняться от налогообложения. Налоги будут платить все", – говорит Гетманцев. Украине также придется ужесточить контроль за налогами. Ответственность за неуплату должны нести не только компании, но и простые украинцы.

Существование возможностей не платить налоги – возможность сохранять теневой рынок. И страдает от этого не только бюджет страны, но и честный бизнес. В ситуации, когда конкурент может не платить налоги и давать взятки, уничтожаются равные условия. Это дает возможность предлагать более низкие цены и больше зарабатывать.

С жесткой европейской налоговой системой уже столкнулись и украинцы за границей. "Платить нужно разницу в налогах, а тут она может быть и 40%, а у нас – всего 5%. Это равноценно тому, что ты переезжаешь в страну, где жизнь тебе обходится дороже и у тебя еще забирают, грубо говоря, треть твоей зарплаты", – рассказывает IT-шник из Украины Евгений.

Ужесточить контроль за уплатой налогов рано или поздно придется. Правда, в Офисе президента всерьез размышляют над другим вариантом: уменьшить размер налогов так, чтобы дешевле было их платить, а не участвовать в коррупционной системе и рисковать нарваться на штрафы. Налоговую реформы с резким снижением ставок озвучил замглавы Офиса президента Ростислав Шурма еще в прошлом году. А в 2023-м, во время встречи с журналистами, президент Владимир Зеленский заявил, что ему это предложение нравится, однако международные партнеры на это не согласятся.

А пока от их денег зависит украинский бюджет, провести резкое снижение налогов не удастся. Политики в ЕС также подходят к вопросу прагматично: почему их граждане должны платить налоги в размере около 30%, чтобы после компенсировать бюджет Украины, где налоги в разы меньше.

В такой ситуации снижение налогов возможно только при условии резкого роста экономики. Когда украинцы своими выплатами сами смогут обеспечить потребности бюджета, тогда всерьез можно рассмотреть и варианты снижения налоговой нагрузки.