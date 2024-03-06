Украина "проедает" золотовалютные резервы: сумма падает второй месяц кряду
Международные (золотовалютные) резервы (ЗВР) Украины за февраль-2024 сократились на 3,8%, до 37,1 млрд долл. Объем резервов уменьшается второй месяц подряд, однако сумма все еще близка к рекордным показателям за всю историю Украины.
Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины (НБУ). Регулятор отмечает, что падение произошло, в первую очередь, из-за валютных интервенций НБУ для сохранения устойчивости гривни и выплат по госдолгу в иностранной валюте. Частично это падение было компенсировано денежными поступлениями от международных партнеров.
Показатель резервов по-прежнему близок к рекордному уровню ЗВР Украины, который был достигнут в августе-2023, – 41,7 млрд долл. Нынешний объем резервов покрывает финансирование 4,9 месяца будущего экспорта. "Нормой", по международным стандартам, считаются 2-3 месяца.
ЗВР Украины в феврале-2024: что повлияло
- Валютные поступления на счета правительства в НБУ за месяц составили 1,34 млрд долл. При этом на обслуживание долгов Украина потратила 1,3 млрд долл., кроме того еще 379 млн долл. было выплачено Международному валютному фонду (МВФ).
- Операции НБУ на межбанке. Нацбанк продал 1,54 млрд, а выкупил – 31,9 млн долл. Чистая продажа валюты составила 1,51 млрд долл., уменьшившись в 1,4 раза по сравнению с январем-2024.
- Курс валют. Оценка стоимости финансовых инструментов увеличилась на 199,5 млн долл.
Как сообщал OBOZ.UA, в январе-2024 в Украине впервые за 1,5 года госбюджет был сведен с профицитом – в 4,4 млрд грн, т.е., доходы страны превысили траты. Впрочем, такой результат стал следствием вынужденной бюджетной экономии в начале года, а потому не дает позитивных сигналов касательно экономики страны в целом.
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