Украина "проедает" золотовалютные резервы: сумма падает второй месяц кряду

Международные (золотовалютные) резервы (ЗВР) Украины за февраль-2024 сократились на 3,8%, до 37,1 млрд долл. Объем резервов уменьшается второй месяц подряд, однако сумма все еще близка к рекордным показателям за всю историю Украины.

Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины (НБУ). Регулятор отмечает, что падение произошло, в первую очередь, из-за валютных интервенций НБУ для сохранения устойчивости гривни и выплат по госдолгу в иностранной валюте. Частично это падение было компенсировано денежными поступлениями от международных партнеров.

Показатель резервов по-прежнему близок к рекордному уровню ЗВР Украины, который был достигнут в августе-2023, – 41,7 млрд долл. Нынешний объем резервов покрывает финансирование 4,9 месяца будущего экспорта. "Нормой", по международным стандартам, считаются 2-3 месяца.

ЗВР Украины в феврале-2024: что повлияло

Валютные поступления на счета правительства в НБУ за месяц составили 1,34 млрд долл. При этом на обслуживание долгов Украина потратила 1,3 млрд долл., кроме того еще 379 млн долл. было выплачено Международному валютному фонду (МВФ).

на счета правительства в НБУ за месяц составили 1,34 млрд долл. При этом на обслуживание долгов Украина потратила 1,3 млрд долл., кроме того еще 379 млн долл. было выплачено Международному валютному фонду (МВФ). Операции НБУ на межбанке . Нацбанк продал 1,54 млрд, а выкупил – 31,9 млн долл. Чистая продажа валюты составила 1,51 млрд долл., уменьшившись в 1,4 раза по сравнению с январем-2024.

. Нацбанк продал 1,54 млрд, а выкупил – 31,9 млн долл. Чистая продажа валюты составила 1,51 млрд долл., уменьшившись в 1,4 раза по сравнению с январем-2024. Курс валют. Оценка стоимости финансовых инструментов увеличилась на 199,5 млн долл.

Золотовалютные резервы страны используются для международных расчетов и платежей (в том числе по госдолгу) и покрытия дефицита платежного баланса. Кроме того, они нужны для стабилизации курса гривни – чтобы в случае необходимости Нацбанк мог продать инвалюту на межбанковском рынке и таким образом компенсировать ее дефицит.

Как сообщал OBOZ.UA, в январе-2024 в Украине впервые за 1,5 года госбюджет был сведен с профицитом – в 4,4 млрд грн, т.е., доходы страны превысили траты. Впрочем, такой результат стал следствием вынужденной бюджетной экономии в начале года, а потому не дает позитивных сигналов касательно экономики страны в целом.

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