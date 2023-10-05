Украина поставила на паузу "зерновые суды" в ВТО с Польшей, Словакией и Венгрией: что произошло

Жалобы Украины во Всемирной торговой организации (ВТО) на Польшу, Венгрию и Словакию, которые ввели зерновые эмбарго, поставлены на паузу. Украинская сторона рассчитывает найти компромисс со странами ЕС.

Об этом заявил торговый представитель, замминистра экономики Тарас Качка в Брюсселе, передает "Интерфакс-Украина". По его словам, иски остаются в замороженном состоянии, пока идут переговоры о возможных механизма будущих поставок продовольствия.

"Пока мы ищем практическое решение, наши споры в ВТО на паузе", – отметил Качка. При этом он подчеркнул, что непосредственно процесс судебного спора в ВТО не был начат – Украина подавала только запрос на консультации.

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По прогнозам торгового представителя, эмбарго может быть снято в ближайшие "недели и месяцы". Он также анонсировал "много новостей" о том, каким будет режим лицензирования украинской агропродукции для экспорта в страны ЕС.

Напомним, ранее Качка заявлял, что Украина может отозвать обращения в ВТО только если получит гарантии, что Польша, Венгрия и Словакия в будущем не будут вводить односторонние торговые запреты. На данный момент не известно, было ли выполнено это условие, или же Украина просто изменила позицию в ходе переговоров.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина уже официально обратилась к пяти странам ЕС и предложила механизм проверки экспорта кукурузы, рапса, подсолнечника и пшеницы. Этот механизм полностью соответствует решению Еврокомиссии, однако с отдельными странами необходимо согласовать технические детали.

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