Украине разрешили не отдавать МВФ миллиарды гривен: на чем сэкономим

Международный валютный фонд ( МВФ ) пересмотрел размер комиссий на свои услуги для развивающихся стран. Это позволит Украине сократить расходы по пользованию ресурсами организации на 130 млн долларов.

Видео дня

О том, что Исполнительный совет МВФ завершил пересмотр своей политики собрания, сообщили в пресс-службе учреждения. В результате в среднем размер комиссий уменьшится на 36%, то есть около 1,2 млрд долларов в год, а количество стран, с которых будут взиматься дополнительные сборы, в 2026 финансовом году сократится с 20 до 13.

Как пояснила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева, этого удалось достичь за счет снижения надбавки свыше процентной ставки по СДР, повышения порогового уровня для дополнительных сборов, основанных на объеме заимствования, снижения ставки дополнительных сборов на основе сроков и увеличения пороговых уровней для сборов за обяз шение. Изменения вступают в силу 1 ноября 2024 года.

Исполнительный директор от Украины в МВФ Владислав Рашкован пояснил, что стоимость ресурсов МВФ зависит от динамики ключевых ставок центробанков мира и фонд оказывает ограниченное влияние на них. По его словам, решение фонда позволит украинскому правительству сэкономить значительную сумму.

"Это решение также оказывает положительное влияние для Украины: наши общие годовые расходы за пользование ресурсами МВФ уменьшатся где-то на 130 млн долларов. Принимая во внимание будущие транши МВФ по существующей программе, эффект на следующие 5 лет – 650-700 млн долларов. Не плохо, в том числе потому, что затраты для Украины уменьшаются на уровне 38-39%, то есть больше чем для других стран", – отметил Рашкован.

Он прогнозирует, что в будущем базовая ставка кредитования МВФ также начнет снижаться с максимумов, на которых она была за последний год. Это дополнительно снизит стоимость ресурсов фонда для Украины.

Также OBOZ.UA сообщал, что до 21 октября, когда будет завершен пятый пересмотр программы расширенного финансирования (EFF) Украины, совет директоров МВФ примет решение о выделении Украине макрофинансового транша в $1,1 млрд. В 2024 году программа EFF предусматривает $5,4 млрд бюджетной помощи Украине.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!