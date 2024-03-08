Украина получит от ЕС тройной транш по рекордной программе помощи: раскрыты сроки и суммы

Украина получит первый транш по рекордной программе помощи от Европейского Союза (ЕС) Ukraine Facility уже в марте 2024 года. До конца месяца на счета Украины поступит 4,5 млрд евро, которые помогут сбалансировать госбюджет. По сути, этот транш будет включать в себя три транша сразу – по 1,5 млрд евро за каждый месяц с начала 2024 года (январь, февраль и март).

О сумме и сроках рассказал исполнительный вице-президент Европейской комиссии (ЕК) Валдис Домбровскис на совместном брифинге с премьер-министром Денисом Шмыгалем 8 марта. По его словам, в ЕС все еще продолжается финальная доработка механизма.

"Мы уже окончательно дорабатываем механизм поддержки Украины, который называется Ukraine Facility. Мы разработали его на 4 года и считаем, что он предоставит прогнозируемый и предсказуемый поток финансирования Украины, начиная с этого года и до 2027-го на общую сумму 50 млрд евро", – сказал Домбровскис.

Второй транш помощи от ЕС Украина получит уже в апреле, заверил еврочиновник. Он уточнил, что этот транш будет в размере 1,5 млрд евро, то есть за один месяц.

По словам Домбровскиса, с начала войны помощь, которую ЕС предоставил Украине, достигла уже почти 88 млрд евро. "Мы готовы и в дальнейшем продолжать оказывать помощь Украине – финансовую, военную, и какую-либо иную", – сказал представитель ЕК.

Помощь от ЕС: на что пойдут деньги

Как объясняли в Министерстве финансов, полученные в рамках плана средства должны быть направлены на поддержку государственного бюджета и реализацию проектов восстановления страны. "Программа дополнит существующие инструменты поддержки Украины. Такие как бюджетные гарантии, финансовые инструменты и другое финансирование для развития частного сектора", – рассказали в ведомстве.

Кроме того, в рамках программы также предусмотрен специальный инвестиционный инструмент для покрытия рисков в приоритетных секторах, объем которого составит 8 млрд евро. Финансирование в рамках этого инструмента смогут получить инвесторы через ЕБРР, ЕИБ и другие международные институты. Ожидается, что реализация проектов внутри этого инструмента позволит привлечь дополнительные 30 млрд евро инвестиций.

"Вдобавок, бюджет программы Ukraine Facility предусматривает отдельное направление технической поддержки. В том числе средства на покрытие процентов по кредитам в рамках Ukraine Facility, что составит 3 млрд евро", – уточняли в Минэкономики.

50 млрд евро от ЕС Украине: какие условия программы

Помощь Украине будет предоставляться в течение 4 лет, то есть до 2027 года. Деньги будут выделяться как кредитами, так и в виде безвозвратных грантов.

Впрочем, просто так денег ЕС не будет давать – их получение привязано к проведению Украиной ряда реформ. Следование утвержденному плану каждые три месяца будет проверять Европейская комиссия.

Если Украина будет выполнять задуманное – ЕС будет перечислять транш помощи. Если нет – финансирование не будет поступать. Речь идет об изменениях в таких сферах:

госуправление и управление государственными финансами;

судебная система, борьба с коррупцией и отмыванием денег;

финансовые рынки;

управление государственными активами;

человеческий капитал и бизнес-среда;

региональная политика и децентрализация;

энергетический сектор, зеленый переход и защита окружающей среды;

транспорт;

агропродовольственный сектор;

цифровая трансформация.

Украина декларирует четкое намерение придерживаться этих реформ – еще в конце 2023 года Кабинет министров утвердили проект плана по программе Ukraine Facility. "Совместно с бизнесом, общественным сектором, депутатским корпусом, регионами провели огромную работу по его созданию", – сказал тогда премьер-министр Денис Шмыгаль.

Как сообщал OBOZ.UA, в то вже время помощь США для Украины задерживается. Пакет финансовой поддержки для нашей страны начнут рассматривать в Конгрессе не раньше середины марта.

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