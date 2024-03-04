Пакет финансовой помощи Украине начнут рассматривать в Конгрессе не раньше середины марта – CNN

Спикер нижней палаты Конгресса США Майк Джонсон предоставил возможность американским законодателям согласовать новое предложение о законопроекте, включающем помощь Украине. Политик пока не обещал вынести проект на голосование.

Об этом сообщает CNN. По словам спикера, перед этим нужно завершить разработку закона о государственном финансировании.

В частном порядке Джонсон встретился с другими республиканцами, настаивающими, что в законопроекте должны быть предусмотрены ограничения на границе с Мексикой. Глава нижней палаты по иностранным делам Майкл Маккол взял на себя ведущую роль в доработке предложения для вынесения проекта на голосование до конца марта или начала апреля.

Но сторонники этого плана среди республиканцев считают, что как только проект помощи будет доработан до середины марта, его все же вынесут на голосование. Даже наперекор тому, что это может вызвать негативную реакцию со стороны крайне правых республиканцев или даже повлечь за собой голосование за отстранение Джонсона от должности спикера.

"Больше, чем вы думаете. Мы должны что-то сделать", – твердо ответил представитель нижней палаты от штата Пенсильвания Брайан Фитцпатрик, когда его спросили, какая поддержка проекта среди республиканцев.

Однако провести законопроект через Палату представителей очень сложно. Республиканцы разделены по вопросу Украины, а экс-президент Трамп может уничтожить законопроект одним постом в соцсетях.

Кроме того, для его принятия понадобится широкая поддержка среди демократов, что тоже непросто, учитывая, что пакет содержит дополнительные пограничные ограничения и помощь Израилю, против чего, вероятно, будет выступать левое крыло партии.

Как сообщал OBOZ.UA, президент США Джо Байден встретился с лидерами обеих палат Конгресса по разблокированию помощи Украине. По итогам встречи стало известно, что трое из четырех лидеров Конгресса поддержали выделение финансирования для Украины и призвали Джонсона наконец-то вынести принятый Сенатом законопроект на голосование в Палате представителей.

Сам Джонсон после встречи с Байденом заявил, что "в первую очередь следует думать о потребностях США". Приоритетными он считает вопросы защиты границ и недопущения шатдауна.

Напомним, что 15 февраля, спустя два дня после принятия Сенатом законопроекта, включающего выделение более 60 млрд для Украины, Джонсон отправил Палату представителей на перерыв. Сенаторы так и не рассмотрели законопроект о помощи Украине, Израилю и Тайваню.

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