Украина получит огромный транш от ЕС: названа дата

Еврокомиссия планирует уже в марте выделить Украине первый транш в рамках макрофинансовой помощи в размере 4,5 млрд евро. Об этом стало известно на встрече президентки Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляен и премьер-министра Украины Дениса Шмигаля.

"Говорили о нашем сотрудничестве в сфере оборонной промышленности и скоординировали следующие шаги в рамках инициативы Ukraine Facility, которая предусматривает финансирование в размере 50 млрд евро на 4 года. Урсула сообщила, что первый транш на сумму 4,5 млрд евро поступит уже в марте", – написал Денис Шмигаль на своей странице в Telegram.

Дальнейшее финансирование по Ukraine Facility будет привязано к реализации Плана восстановления Украины (План Украины), работу над которым украинское правительство завершит несколько недель после окончательного утверждения Ukraine Facility в ЕС.

Из 50 млрд евро Ukraine Facility 33 млрд млрд – это макрофинансовая помощь в виде кредитов, тогда как 17 млрд евро в виде грантов больше направлены на восстановление Украины.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Лидеры ЕС на саммите в Брюсселе согласовали четырехлетнюю программу поддержки Украины на 50 млрд евро под названием Ukraine Facility. Согласование программы пытался заблокировать венгерский премьер Виктор Орбан, но ЕС и Будапешт наконец достигли компромисса.

– Украина рассчитывает получить по 18 млрд евро в первые два года действия программы ЕС. По словам главы государства, благодаря долговременной программе поддержки от ЕС у украинцев есть финансовые гарантии для социальной стабильности.

– Экс-президент Петр Порошенко в Брюсселе провел ряд встреч с руководством Еврокомиссии, Европейской народной партии и депутатами Европейского парламента, в ходе которых убеждал партнеров сделать все необходимое, чтобы пакет помощи был принят как можно быстрее и на выгодных для Украины условиях.

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