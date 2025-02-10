Украина получит крупную сумму от Европейского инвестиционного банка: на что пойдут деньги

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) предоставит Украине 16,5 млн евро на восстановление критической инфраструктуры и внедрение энергоэффективности. Еще 100 млн евро будут направлены на восстановление объектов водо-, теплоснабжения и водоотведения.

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Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль. Он отметил, что на эти деньги также будет профинансирована модернизация основных социальных услуг в:

сферах образования и здравоохранения;

жилищном секторе.

"Украина и Европейский инвестиционный банк заключили соглашения, предусматривающие финансирование восстановления энергетики и критической инфраструктуры. Благодарны банку за помощь в восстановлении инфраструктуры, которая получила повреждения в результате российской агрессии", – говорится в сообщении.

В целом, отметил Шмыгаль, ЕИБ осуществляет в Украине 25 проектов на общую сумму 4,95 млрд евро. Они реализуются в сферах:

транспорта;

социальной инфраструктуры;

энергетики.

"В целом портфель проектов ЕИБ в Украине является одним из самых больших. …С начала полномасштабной войны ЕИБ мобилизовал на поддержку Украины более 2 млрд евро", – резюмировал глава правительства.

Ранее же Великобритания объявила о новом пакете помощи Украине в 55 миллионов фунтов стерлингов. Из них:

17 миллионов будут направлены на инновационные энергетические проекты для восстановления и укрепления украинской энергетики.

3 миллиона – на поставку зерна и другого продовольствия в Сирию.

"Наша поддержка Украины остается несокрушимой. Мы полны решимости сделать так, чтобы Украина имела все возможности противостоять России и другим вызовам благодаря нашим долгосрочным отношениям, зафиксированным в Соглашении о столетнем партнерстве", – прокомментировал предоставление помощи британский министр иностранных дел Дэвид Лемми.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, президент США Дональд Трамп намерен более чем в 30 раз сократить штат Агентства по международному развитию США (USAID). Вероятно, из более чем 10 тыс. сотрудников агентства останется лишь 294.

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