Украина получит 100 млн евро на энергосистему: Шмыгаль рассказал, сколько средств еще нужно

Партнеры выделили Украине 100 млн евро через Фонд поддержки энергетики для подготовки к зиме, а также работают над привлечением еще 829 млн евро. Общая потребность энергосистемы на следующий холодный сезон оценивается в 5,4 млрд евро, которые пойдут на ремонты, защиту инфраструктуры, запасы газа и восстановление генерации.

Об этом заявил министр энергетики Украины Денис Шмыгаль. По его словам, главная цель финансирования – подготовка к зиме и обеспечение важнейших потребностей энергетического сектора.

Речь идет прежде всего о защите энергетической инфраструктуры, проведение ремонтных работ, закупку необходимого оборудования, развитие распределенной генерации, а также накопление запасов газа перед холодным сезоном. Шмыгаль отметил, что эти ресурсы являются критически важными, поскольку позволяют оперативно закрывать наиболее срочные потребности и не останавливать уже утвержденные проекты восстановления.

Несмотря на объявленные 100 млн евро, общая потребность значительно больше. По оценке Министерства энергетики, для полноценной подготовки к следующей зиме Украине необходимо 5,4 млрд евро.

Сумма включает не только ремонты после повреждений, но и комплексное усиление устойчивости энергосистемы, чтобы избежать масштабных отключений в холодный период. Среди главных приоритетов правительство определяет:

защиту энергетической инфраструктуры от новых атак;

ускорение закупки оборудования и материалов;

масштабную ремонтную кампанию;

развитие распределенной генерации;

накопление необходимых запасов газа.

Кроме уже подтвержденных 100 млн евро, партнеры договорились работать над привлечением еще 829 млн евро в Фонд поддержки энергетики. Еще одним важным направлением является поиск технического оборудования для восстановления поврежденных энергетических объектов.

Украинские специалисты уже обследовали восемь выведенных из эксплуатации тепловых электростанций в Латвии, Литве, Словакии, Австрии и Хорватии. Там было определено оборудование, которое может быть передано Украине для восстановления поврежденных ТЭС.

Сейчас идет проработка механизма физической доставки и передачи этого оборудования на украинские объекты. После нескольких сложных зим украинская энергосистема остается уязвимой к атакам, а значительная часть инфраструктуры требует либо ремонта, либо полной модернизации.

