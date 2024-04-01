Украина получила крупный транш от Японии: куда потратим деньги

Украина получила $118 млн долларов грантовой помощи от Японии. Деньги пойдут на финансирование проектов Всемирного банка по поддержке системы здравоохранения и восстановления жилищной инфраструктуры, поврежденной в результате полномасштабной российской агрессии.

Средства были выделены на безвозвратной основе, отметили в Министерстве финансов. Деньги будут распределены следующим образом:

$70 млн направят на поддержку государственного бюджета как возмещение понесенных расходов по программе медицинских гарантий в рамках проекта "Укрепление системы здравоохранения и сохранения жизни" (HEAL);

$48,2 млн – на возмещение расходов государственного бюджета, использованных на компенсационные выплаты владельцам домов на ремонт в многоквартирных и частных домах, нуждающихся в мелких и средних ремонтах в рамках программы "Ремонт жилья для восстановления прав и возможностей людей" (HOPE).

"Привлеченные средства в рамках проектов HEAL и HOPE помогут правительству оказывать своим гражданам надлежащую помощь, в частности расширить спектр медицинских услуг и доступ к ним, а также обеспечить преодоление последствий, вызванных вооруженной агрессией России, восстанавливать жилищную инфраструктуру Украины", – прокомментировал выделение средств глава Минфина Сергей Марченко.

Следует отметить, что согласно данным Кабмина, в 2023 году правительство Японии направило в госбюджет Украины $3,7 млрд льготного финансирования и грантов, что сделало эту страну в прошлом году третьим по размеру донором финансовой помощи. В целом же, с начала полномасштабного российского вторжения, Япония выделила в поддержку Украины около $4,2 млрд.

Кроме того, правительство Японии прилагает много усилий, чтобы уменьшить возможности РФ финансировать войну против Украины. Япония уже заморозила целый ряд активов российских физических и юридических лиц, а также запретила экспорт товаров российским военным компаниям и экспорт стратегических услуг.

Также OBOZ.UA сообщал о намерении официального Токио продолжать поддержку Украины в 2024 году. В восстановлении и реконструкции Украины японское правительство видит важное значение частного сектора.

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