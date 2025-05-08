Украина получила крупную сумму от замороженных активов России: на что пойдут деньги

Евросоюз (ЕС) предоставил Украине 1 млрд евро от замороженных активов России – в рамках программы Revenue Acceleration for Ukraine (ERA). Эти средства будут направлены на покрытие критически важных расходов бюджета.

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Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль. Он отметил: также предоставленные ЕС средства пойдут на укрепление государства.

"Украина получила 1 млрд евро от ЕС в рамках программы ERA. Этот транш является частью справедливого и последовательного подхода: агрессор должен заплатить за разрушения, которые он принес на нашу землю", – говорится в сообщении.

При этом премьер подчеркнул: следующим шагом партнеров Украины должна стать полная конфискация российских активов. А также усиление санкций "в ответ на зверства России".

Напомним: в целом программа ERA предусматривает направление Украине 50 млрд долларов. Вклад ЕС суммарно составит 18,1 млрд евро (20 млрд долларов).

При этом стоит понимать, что пока речь идет только о доходах от арестованных средств Центробанка России. Само "тело" остается неприкосновенным. Сразу после начала полномасштабной агрессии России в 2022 году страны "Большой семерки" (G7) заморозили около 300 млрд евро активов Центрального банка РФ. Около 190 млрд евро из этой суммы хранится в центральном депозитарии в Бельгии – Euroclear.

Некоторые европейские страны, включая Польшу и страны Балтии, давно настаивали на конфискации "тела" российских активов. Но ключевые страны ЕС и Еврокомиссия отказывались от этого из-за опасений, что арест государственного имущества создаст прецедент в международном праве.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, Украина полностью закрыла потребности во внешнем финансировании на 2025 год и готова к различным экономическим вызовам. Во многом это стало возможным благодаря бюджетной поддержке от партнеров Украины, которая в этом году составляет 16,8 млрд долларов.

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