Украина получила $1,25 млрд "в подарок" от США: на что потратят деньги

Украина получила от США очередной грант в сумме $1,25 млрд. Средства направят на финансирование государственных расходов, которые не связаны с армией и обороной. В частности, на пенсии, зарплаты врачам, учителям и госслужащим.

Об этом сообщило Министерство финансов Украины. Отмечается, что американские средства были перечислены через специальный фонд Всемирного банка и уже поступили на счета Украины.

Важно, что такая финансовая помощь предоставляется именно в виде грантов. Это означает, что деньги не придется возвращать.

США являются лидерами по такой поддержке Украины. В частности, с начала 2023 года Штаты предоставили $9,7 млрд в виде грантов, а с начала полномасштабного вторжения РФ – суммарно $21,7 млрд.

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"Финансовая помощьпредоставляется на безвозвратных условиях, что позволяет не увеличивать долговую нагрузку на госбюджет. Благодарен правительству США за солидарность и масштабную поддержку", – заявил глава Минфина Украины Сергей Марченко 21 сентября.

Стоит отменить, что внешнее финансирование во время большой войны является критически важным для Украины. За счет этих средств покрываются все расходы, кроме оборонных. Поэтому растет и долговая нагрузка, избежать этого невозможно.

Планируется, что в 2024-м году Украина возьмет за границей 1,5 трлн грн в кредит. Собственных бюджетных доходов (например, от налогов, дивидендов госкомпаний и проч.) Украине хватает лишь на финансирование Сил обороны.

"Финансирование общего фонда государственного бюджета в 2024 году планируется за счет внешних государственных заимствований в сумме 1,53 трлн. Таким образом, внешние заимствования в 2024 году составят 100% общего объема поступлений", – объясняется в материалах к проекту бюджета-2024.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабинет министров утвердил проект бюджета-2024 и внес его в Раду в крайний срок, предусмотренный законодательством, 15 сентября. Законопроект зарегистрирован под № 10000 и уже принят Верховной Радой к рассмотрению. Первое голосование по сути проекта планируется в октябре.

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