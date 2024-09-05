Украина отказывается от "копеек": в НБУ рассказали, когда введут "шаги"

Первые монеты с названием "шаг" вместо "копейка" могут появится в Украине уже в первой половине 2025 года. Однако для этого соответствующий законопроект должен быть поддержан народными депутатами в 2024-м.

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Об этом сообщил председатель НБУ Андрей Пышный. Он отметил: в то же время, пока нет понимания, будет ли замена названия разменных монет сопровождаться их деноминацией – отказом от малого номинала.

"Если парламент поддержит нашу инициативу в этом году, мы уже в первом полугодии 2025 года сможем получить шаги в обращении. Относительно деноминации – это отдельный вопрос, который мы постоянно анализируем, учитывая обращение монет, пока такого решения нет", – рассказал Пышный.

Почему в НБУ решили переименовать "копейки"

При этом он подчеркнул: идея переименования монет не нова. Она "просто ждала своего часа" – ведь факто того, что на третий год полномасштабной войны в украинском денежном обращении "остается то, что объединяет нас с колониальным прошлым", является нонсенсом.

"Копейка сейчас остается исключительно "на болотах" (в России. – Ред), в Беларуси, Приднестровье и у нас. Поэтому мы решили возродить название украинской монеты "шаг", чтобы восстановить справедливость для украинской денежной системы и очистить монетарный суверенитет от малейшего родства с чем-либо московским", – объяснил Пышный.

Сколько копеек будет в 1 шаге

Ранее же в самом регуляторе отметили: соотношение между "копейкой" и "шагом" будет равно 1:1. То есть переоценка монет не состоится.

При этом подчеркивается: в будущем Национальный банк намерен разработать дизайн и определять порядок введения в обращение "шагов". А также порядок и сроки изъятия из обращения "копеек".

Обмен копеек на шаги не будут проводить

Вместе с тем в Нацбанке отметили, что не планируют специально из-за смены названия изымать из денежного обращения монеты, номинированные в копейках, и обменивать их на шаги. Соответственно:

монеты "копейка" и "шаг" будут в обращении параллельно;

"гражданам не нужно будет принимать дополнительные меры для обмена копеек на шаги".

"Это позволит избежать дополнительных расходов, связанных с утилизацией копеек и изготовлением шагов для их замены. Постепенный ввод в обращение монет, номинированных в шагах, в рамках планового выпуска не повлияет на инфляцию, поскольку не предполагается увеличение объемов наличных денег в экономике" , – рассказали в Нацбанке.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, изменение названия украинской разменной монеты с "копейка" на "шаг" не потребует дополнительных затрат. Причем как из государственного бюджета, так и из бюджета Национального банка.

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