В Украине утвердили план для получения 50 млрд евро от ЕС: обязалась бороться с коррупцией и реформировать аграрный сектор

Кабинет министров Украины принял План для программы Ukraine Facility, по которой Евросоюз предоставит стране 50 млрд евро в течение 4-х лет – после того, как будет рассмотрен его руководящими органами. В документе, в частности, прописаны необходимость борьбы с коррупцией, а также реформы в таких ключевых отраслях как энергетическая и аграрная.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль. Он отметил:

в 2024 году Украина надеется получить 16 млрд евро.

в целом план содержит структурные реформы, которым соответствуют более 100 квартальных индикаторов.

"Это европейские подходы к реформе государственного управления, к борьбе с коррупцией, к экономическим и секторальным реформам в разных областях: от энергетики и аграрной отрасли. Кроме того, в документе прописаны сквозные направления как "зеленый" переход, цифровизация, евроинтеграция", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: план разрабатывался совместно с европейскими партнерами. Целью этого является, в частности, приближение Украины к членству в ЕС.

"В ближайшее время мы передадим его на рассмотрение Еврокомиссии. Благодаря реализации реформ Плана для Ukraine Facility, Украина сможет получить около 16 млрд евро в этом году", – рассказал премьер.

При этом, как объяснил народный депутат Ярослав Железняк ("Голос"), этот план пока представляет видение исключительно украинского правительства. Все "расписание" реформ еще должны будут утвердить в ЕС.

"Здесь немаловажный момент, что это будет пока текст видения украинского правительства. После одобрения мы отправляем это в Брюссель, где должны либо одобрить текст, либо предложить некоторые изменения. И только когда и Киев и Брюссель одобрят его, это будет финальный вариант", – отметил нардеп.

Он также уточнил, что условия для получения первых 6 млрд евро Украина уже фактически выполнила. А транши еще на 10 млрд евро будут привязаны к конкретным реформам, которые "нужно будет быстро делать".

Когда будет первый транш помощи

В своюб очередь, сама Еврокомиссия работает над тем, чтобы Украина получила первый транш по программе Ukraine Facility в размере 4,5 млрд евро уже в первой половине марта. Какие-либо дополнительные условия для выделения этого первого транша не выдвигаются, учитываются уже реализованные реформы.

"Мы завершаем законодательный процесс в Европарламенте, но он идет по плану. И над выплатой мы работаем уже в первой половине марта. Это если все пойдет по плану", – сказал вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис.

В то же время, добавил он, дальнейшее финансирование по Ukraine Facility будет привязано к реализации Плана восстановления Украины (План Украины), работу над которым украинское правительство завершит через несколько недель после окончательного утверждения Ukraine Facility в ЕС. "Идея состоит в том, что этот план необходимо согласовать с Европейской комиссией, а затем он станет основой для дальнейших выплат", – пояснил чиновник.

50 млрд помощи Украине от ЕС: какие условия программы

Сама помощь Украине будет предоставляться в течение 4 лет, то есть до 2027 года. Деньги будут выделяться как кредитами, так и в виде безвозвратных грантов.

Впрочем, просто так денег ЕС не будет давать – их получение привязано к проведению Украиной ряда реформ. Которые, собственно, и предусматривает поддержанный Евросоветом план Ukraine Facility. Они, в частности, должны затронуть:

госуправление и управление государственными финансами;

судебную систему, борьбу с коррупцией и отмыванием денег;

финансовые рынки;

управление государственными активами;

человеческий капитал и бизнес-среду;

региональную политику и децентрализацию;

энергетический сектор, зеленый переход и защиту окружающей среды;

транспорт;

агропродовольственный сектор;

цифровую трансформацию.

Следование утвержденному плану каждые три месяца будет проверять Европейская комиссия. Если Украина будет выполнять задуманное – ЕС будет проводить транш помощи. Если нет – финансирование также не будет поступать.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, по словам главы украинского МИДа Дмитрия Кулебы, за счет замороженных в Европе российских активов Украина сможет покрыть значительную часть огромных расходов на восстановление от войны. В частности, 1 700 школ, более 1 000 детских садов и 586 университетов можно было бы отстроить на активы РФ, хранящиеся в Германии (6,5 млрд долларов), Австрии (1,8 млрд долларов), Ирландии (2 млрд долларов) и Польше (1,13 млрд долларов).

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