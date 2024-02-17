Украина в скором времени может получить миллиарды евро: в ЕС сделали важное заявление

Еврокомиссия работает над тем, чтобы Украина получила первый транш по программе Ukraine Facility в размере 4,5 млрд евро уже в первой половине марта. Какие-либо условия для выделения этого первого транша не выдвигаются.

Об этом со ссылкой на заявление вице-президента Еврокомиссии Валдиса Домбровскиса в кулуарах круглого стола на Мюнхенской конференции по безопасности сообщает "Интерфакс". "Мы завершаем законодательный процесс в Европарламенте, но он идет по плану. И над выплатой мы работаем уже в первой половине марта. Это если все пойдет по плану", – сказал он журналистам.

В то же время, добавил он, дальнейшее финансирование по Ukraine Facility будет привязано к реализации Плана восстановления Украины (План Украины), работу над которым украинское правительство завершит несколько недель после окончательного утверждения Ukraine Facility в ЕС.

"Идея состоит в том, что этот план необходимо согласовать с Европейской комиссией, а затем он станет основой для дальнейших выплат", – пояснил Домбровскис. Он напомнил, что из 50 млрд евро Ukraine Facility 33 млрд млрд – это макрофинансовая помощь в виде кредитов, тогда как 17 млрд евро в виде грантов больше направлены на восстановление Украины.

Отвечая на вопрос о возможности выделения Украине 18 млрд евро макрофинпомощи уже в 2024 году, как надеются в Киеве, вице-президент Еврокомиссии сказал, что "это то, что все еще обсуждается".

Домбровскис также сообщил, что среди государств-членов ЕС есть дебаты по поводу того, включать ли доходы от арестованных российских активов в источники выделения 50 млрд евро за Ukraine Facility, или эти средства станут дополнительной поддержкой для Украины.

"Эти дебаты пока не принесли окончательных результатов. Но скоро мы будем готовить со стороны Еврокомиссии новое предложение о втором шаге по использованию доходов от российских активов", - отметил вице-президент.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Лидеры ЕС на саммите в Брюсселе согласовали четырехлетнюю программу поддержки Украины на 50 млрд евро под названием Ukraine Facility. Согласование программы пытался заблокировать венгерский премьер Виктор Орбан, но ЕС и Будапешт наконец достигли компромисса.

– Украина рассчитывает получить по 18 млрд евро в первые два года действия программы ЕС. По словам главы государства, благодаря долговременной программе поддержки от ЕС у украинцев есть финансовые гарантии для социальной стабильности.

– Экс-президент Петр Порошенко в Брюсселе провел ряд встреч с руководством Еврокомиссии, Европейской народной партии и депутатами Европейского парламента, в ходе которых убеждал партнеров сделать все необходимое, чтобы пакет помощи был принят как можно быстрее и на выгодных для Украины условиях.

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