Украина национализирует шесть предприятий российской корпорации: что известно

Украина подала иск о национализации шести предприятий российской корпорации "Группа Полипластик", поддерживающей российскую военную промышленность. Эта корпорация обеспечивает функционирование оккупационных администраций в Крыму и поставляет материалы для производства оружия по заказу Минобороны РФ.

Об этом сообщил Офис генерального прокурора. Этот шаг является частью более широких санкций против корпорации "Группа Полипластик", тесно сотрудничающей с российским военно-промышленным комплексом.

Речь идет о шести украинских предприятиях, среди которых два трубных завода. По словам представителей Офиса Генпрокурора, целью иска является взыскание активов в пользу государства.

Деятельность "Группы полипластиков" и ее связи с российским ВПК "Группа полипластиков" является крупным промышленным конгломератом, специализирующимся на производстве высокотехнологичных полимерных труб и композитных полимерных материалов. Эти материалы имеют широкий круг применения, включая военную промышленность.

Владельцы корпорации поддерживают агрессивную политику России, материально-технически обеспечивая функционирование оккупационных администраций в Крыму и участвуя в разработке композитного материала для оружия, поставляемого по заказу Министерства обороны РФ. Досудебное расследование финансирования действий, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя, осуществляется следователями Главного следственного управления СБУ.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинский Высший антикоррупционный суд (ВАКС) вынес решение о взыскании двух пассажирских самолетов российской авиакомпании "Ильюшин Финанс Ко." в доход государства. До начала и во время полномасштабного вторжения компания системно сотрудничает с высшим политическим руководством РФ и участвует в материально-техническом обеспечении вооруженной агрессии РФ.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!