Украина конфисковала у россиян два пассажирских самолета: что известно

Украинский Высший антикоррупционный суд ( ВАКС ) вынес решение о взыскании двух пассажирских самолетов российской авиакомпании "Ильюшин Финанс Ко." в доход государства. До начала и в ходе полномасштабного вторжения компания системно сотрудничает с высшим политическим руководством РФ и участвует в материально-техническом обеспечении вооруженной агрессии РФ.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства юстиции Украины. "Высший антикоррупционный суд решением от 15 мая 2024 удовлетворил иск Министерства юстиции Украины к АО "Ильюшин Финанс Ко." о применении санкции, предусмотренной пунктом 1-1 части первой статьи 4 Закона Украины "О санкциях"", – говорится в сообщении.

Заместитель министра юстиции Инна Богатых уточнила, что эти самолеты находятся на территории Украины. Авиационная компания "Ильюшин Финанс Ко." входит в состав государственной корпорации "Ростех" и играет значительную роль в российской отрасли авиаперевозок. Она специализируется на лизинге, управлении по обслуживанию и продаже самолетов, изготовленных на авиационных заводах России.

Согласно высказанным в Минюсте данным, "АО 'ИФК' в составе 'Ростех' занимает свою нишу, что в целом обеспечивает функционирование стратегически важной для РФ отрасли авиаперевозок ". Компания также принимает участие в обеспечении материальных и технических потребностей российских военных сил и других силовых структур посредством поставок самолетов и комплектующих.

Кроме того, "Ильюшин Финанс Ко." играет немаловажную роль в противодействии санкционным ограничениям, введенным против России. "Из интересного – это один из двух процессов, где кроме представителя принимает участие лично подсанкционное лицо. Онлайн, правда, через видеоконференцию", - отметила Богатых.

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