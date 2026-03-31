Украина накопила "долги" перед МВФ, ЕС и Всемирным банком: какие требования надо выполнить, чтобы не остаться без денег

Украина рискует до мая столкнуться с критическим дефицитом средств. Чтобы этого не произошло, нужно выполнить ряд требований Международного валютного фонда (МВФ), Всемирного банка и Евросоюза (ЕС), но пока правительство и парламент существенно отстают в принятии законопроектов для выделения жизненно необходимых кредитов.

Об этом свидетельствуют результаты мониторинга выполнения условий программы МВФ и "Плана Украины" в рамках Ukraine Facility, которые представили Центр экономической стратегии и консорциум RRR4U. Авторы отмечают, что Украина продолжает накапливать невыполненные индикаторы, из-за чего рискует потерять значительные объемы финансовой поддержки.

Как отмечает нардеп Ярослав Железняк ("Голос") законопроект о налогообложении посылок, введение налога на дополнительную стоимость для упрощенцев и военного сбора после завершения войны не являются ключевыми препятствием. Ряд "долгов" накопился еще с 2025 года.

Всемирный банк

В марте никаких сдвигов в принятии законов, необходимых для получения $3,35 млрд от Всемирного банка по инструменту Development Policy Operations не произошло. Речь идет о таких законопроектах:

"О публичных закупках" (№11520);

"Безопасность и интероперабельность на железнодорожном транспорте в Украине" (№14174);

"Об интеграции энергетического рынка" (№12087-д);

"О Едином европейском платежном пространстве, SEPA" (№14237);

изменения в Гражданский кодекс (№14326);

изменения в Административный и Уголовный кодексы (№14328).

Программа МВФ

Несмотря на то, что Украина в начале марта "авансом" получила первый транш от Международного валютного фонда ($1,5 млрд), с выполнением структурных маяков возникли существенные проблемы. Два из них не выполнены вовремя, а также:

не был выполнен:

маяк №2 "Усиление процесса номинации членов набсоветов госбанков" (хотя срок был до конца февраля);



маяк №3 "Принятие налоговых изменений" (законопроект об отмене льготы по уплате НДС на упрощенке, налогообложение цифровых платформ, налогообложение всех посылок, постоянное действие военного сбора);

под риском срыва маяк "Назначение главы Государственной таможенной службы";

не выполнено вовремя:

принятие КРІ для главы ГТС (до конца февраля 2026 года);



в Верховную Раду не подан законопроект для улучшения интеграции УПИ в среднесрочное бюджетное планирование и управление фискальными рисками;



не подало законопроект об изменениях в подходах к управлению в Фонде гарантирования вкладов физических лиц (до конца марта), а также законопроект об изменениях в секьюритизации и ипотечных облигациях.

Деньги от ЕС

Украина критически отстает в выполнении индикаторов Ukraine Facility. В частности, в 2025 году не выполнено 14 индикаторов на сумму более 3,9 млрд евро, из них 10 индикаторов – за IV квартал на 2,5 млрд евро. Кроме того, до конца I квартала 2026 года нужно выполнить 8 индикаторов, из которых пока выполнен только 1 (из-за невыполнения остальных можем потерять на 2,6 млрд евро).

I квартал 2025 (0,3 млрд евро)

4.3. Увеличить кадровый состав ВАКС

II квартал 2025 (0,7 млрд евро)

3.5. Изменения по пересмотру деклараций добропорядочности судей и их проверки.

3.8. Реформа цифровизации исполнительного производства.

III квартал 2025 (0,5 млрд евро)

10.5. Принятие законодательства для интеграционного пакета

электроэнергии.

IV квартал 2025 (2,5 млрд евро)

1.2. Изменения в законодательство о государственной службе.

4.8. Проведение следующей Национальной оценки рисков

6.7. Оценка и при необходимости изменения для разграничения PSO от не-PSO в ГП.

6.9. Отмена приостановления действия закона о государственной помощи.

8.2. Дерегуляция в отдельных секторах.

10.3. Совершенствование разрешительных процедур для инвестиций в ВИЭ.

10.7. Назначение номинированного оператора рынка э/э

10.11 Определение специального статуса НКРЭКУ.

10.14 Поддержка развития эффективного и более устойчивого централизованного

теплоснабжения.

11.3. Вступление в силу закона о безопасности движения и интероперабельности

железнодорожного транспорта.

I квартал 2026 (2,6 млрд евро)

1.5. Запуск и использование информационной системы управления человеческими

ресурсами.

3.7. Законодательство об упрощенных процедурах неплатежеспособности для

ММСП.

3.12 Введение прозрачного отбора прокуроров на руководящие должности (не

зарегистрировано в ВРУ).

8.5. Решение вопросов подключения к инженерным сетям (не

зарегистрировано в ВРУ).

9.3. Распределение полномочий между уровнями публичного управления.

12.6 Внедрение предоставления поддержки через ДАР.

15.8. Стратегия внедрения принципов циркулярной экономики и плана

мероприятий по ее реализации.

Возможные сценарии

До конца 2026 года Украине нужно привлечь $52 млрд внешней поддержки, из которых сейчас есть только $5,5 млрд. Учитывая это и учитывая перспективы невыполнения структурных маяков МВФ, ЕС и Всемирного банка, прогнозируют ряд различных вариантов развития событий:

не выполнена программа МВФ и Facility : Украина получит лишь $6,8 млрд (денег хватит до мая);

: Украина получит лишь $6,8 млрд (денег хватит до мая); не выполнена программа МВФ, но выполнена Facility : поступает $17,3 млрд (хватит до середины июля);

: поступает $17,3 млрд (хватит до середины июля); все выполнено, с или без совместного решения ЕС: финансовые потребности до конца года закрыты.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в феврале Украина сократила свои долги на 1,41 млрд грн – до 9 211,2 млрд грн. При этом большинство этого долга – льготные долгосрочные займы с низкой ставкой (4,53%), а их обслуживание планируют частично осуществлять за счет доходов от замороженных российских активов.

