Украина погасила часть госдолга: сколько должны теперь и какой важный нюанс есть
В феврале Украина сократила свои долги на 1,41 млрд грн – до 9 211,2 млрд грн. При этом большинство этого долга – льготные долгосрочные займы с низкой ставкой (4,53%), а их обслуживание планируют частично осуществлять за счет доходов от замороженных российских активов.
Об этом сообщили в Министерстве финансов. Отмечается, что более 75% долга приходится на внешние обязательства, а в целом долговые обязательства страны по состоянию на 28 февраля были распределены следующим образом:
- государственный внешний долг – 6 931,02 млрд грн, или $160,41 млрд (75,25%);
- государственный внутренний долг – 2 009,62 млрд грн, или $46,1 млрд (21,82%);
- гарантированный государством долг – 270,55 млрд грн, или $6,26 млрд (2,94%).
Как изменился долг Украины
В феврале внешний долг государства сократился на 10,08 млрд грн (на $1,6 млрд), тогда как внутренний долг вырос на 16,97 млрд грн. При этом гарантированный государством долг уменьшился на 8,29 млрд грн, в частности:
- гарантированный внешний долг сократился на 8,25 млрд грн – до 207,87 млрд грн;
- гарантированный внутренний долг уменьшился на 0,04 млрд грн – до 62,68 млрд грн.
Этого удалось достичь, благодаря погашению обязательств перед странами-партнерами, а также переоценке валютных обязательств на фоне изменения обменного курса. Хотя обслуживание и погашение части этих долгов планируется осуществлять за счет будущих доходов от замороженных российских активов, а не из текущих налоговых поступлений или средств граждан.
Кому должны деньги и в какой валюте
В структуре долга преобладают льготные займы от международных финансовых организаций и правительств иностранных государств — 65,6%. Другие составляющие:
- государственные ценные бумаги на внутреннем рынке — 21,8%;
- государственные ценные бумаги на внешнем рынке — 9,2%;
- займы от банков и других финансовых учреждений — около 3,4%.
А в валютной структуре долга наибольшую долю занимает евро — 44,9%. Далее следуют:
- доллар США — 22,5%;
- гривна — 20,1%;
- специальные права заимствования (СПЗ) — 8,5%;
- другие валюты — 3,1%.
В то же время средневзвешенная ставка государственного долга изменилась – если в январе она составляла 4,51%, а в феврале 2025 года – 6,2%, то в прошлом месяце этот показатель достигал 4,53%. В то же время средневзвешенный срок до погашения составил 13,23 года против 13,39 года месяцем ранее и 11,7 года год назад.
Как уже сообщал OBOZ.UA, Украина рискует столкнуться с острым дефицитом финансирования обороны уже в ближайшие месяцы. На фоне задержек с международной помощью и политических споров вокруг ключевых программ поддержки имеющихся ресурсов может хватить только до июня 2026 года.
