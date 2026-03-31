Украина погасила часть госдолга: сколько должны теперь и какой важный нюанс есть

В феврале Украина сократила свои долги на 1,41 млрд грн – до 9 211,2 млрд грн. При этом большинство этого долга – льготные долгосрочные займы с низкой ставкой (4,53%), а их обслуживание планируют частично осуществлять за счет доходов от замороженных российских активов.

Видео дня

Об этом сообщили в Министерстве финансов. Отмечается, что более 75% долга приходится на внешние обязательства, а в целом долговые обязательства страны по состоянию на 28 февраля были распределены следующим образом:

государственный внешний долг – 6 931,02 млрд грн , или $160,41 млрд (75,25%);

, или $160,41 млрд (75,25%); государственный внутренний долг – 2 009,62 млрд грн , или $46,1 млрд (21,82%);

, или $46,1 млрд (21,82%); гарантированный государством долг – 270,55 млрд грн, или $6,26 млрд (2,94%).

Как изменился долг Украины

В феврале внешний долг государства сократился на 10,08 млрд грн (на $1,6 млрд), тогда как внутренний долг вырос на 16,97 млрд грн. При этом гарантированный государством долг уменьшился на 8,29 млрд грн, в частности:

гарантированный внешний долг сократился на 8,25 млрд грн – до 207,87 млрд грн;

гарантированный внутренний долг уменьшился на 0,04 млрд грн – до 62,68 млрд грн.

Этого удалось достичь, благодаря погашению обязательств перед странами-партнерами, а также переоценке валютных обязательств на фоне изменения обменного курса. Хотя обслуживание и погашение части этих долгов планируется осуществлять за счет будущих доходов от замороженных российских активов, а не из текущих налоговых поступлений или средств граждан.

Кому должны деньги и в какой валюте

В структуре долга преобладают льготные займы от международных финансовых организаций и правительств иностранных государств — 65,6%. Другие составляющие:

государственные ценные бумаги на внутреннем рынке — 21,8%;

государственные ценные бумаги на внешнем рынке — 9,2%;

займы от банков и других финансовых учреждений — около 3,4%.

А в валютной структуре долга наибольшую долю занимает евро — 44,9%. Далее следуют:

доллар США — 22,5%;

— 22,5%; гривна — 20,1%;

— 20,1%; специальные права заимствования (СПЗ) — 8,5%;

другие валюты — 3,1%.

В то же время средневзвешенная ставка государственного долга изменилась – если в январе она составляла 4,51%, а в феврале 2025 года – 6,2%, то в прошлом месяце этот показатель достигал 4,53%. В то же время средневзвешенный срок до погашения составил 13,23 года против 13,39 года месяцем ранее и 11,7 года год назад.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!