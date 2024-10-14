Украина может остаться без электроэнергии с ЕС: какие причины и о чем предупредили "Укрэнерго"

Украина может потерять сертификацию "Укрэнерго", что исключит возможность импорта электроэнергии из ЕС, если не будут приняты безотлагательные меры по восстановлению независимого управления компанией. Потеря сертификации нанесет значительный ущерб энергетической безопасности страны.

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Об этом рассказал директор Центра исследований энергетики Александр Харченко. По его словам, если ситуация не будет исправлена до 9 декабря 2024 года, Украина может упустить возможность импорта электроэнергии из ЕС.

Основной проблемой является то, что после отставки двух независимых членов наблюдательного совета "Укрэнерго" компания потеряла полноценное корпоративное управление, что является нарушением европейских стандартов. Согласно правилам Энергетического сообщества, оператор энергосистемы, интегрированный в европейскую энергосеть (ENTSO-E), должен иметь прозрачную и независимую структуру управления. Политическое давление на компанию со стороны Министерства энергетики и чрезмерная концентрация контроля со стороны государства противоречит европейским нормам и ставит под угрозу сертификацию "Укрэнерго".

Украина получила сертификацию соответствия евростандартам "Укрэнерго" всего через несколько месяцев после начала полномасштабной войны, что позволило работать украинской энергосистеме синхронно с европейской ENTSO-E. Это открыло возможности для импорта электроэнергии из ЕС, что явилось важным элементом энергетической безопасности страны во время атак на инфраструктуру. Потеря этой сертификации будет означать потерю доступа к европейским энергоресурсам, что создает серьезные риски для стабильности энергосистемы Украины в зимний период.

Одной из ключевых проблем, на которую указывают эксперты, есть политическое давление на "Укрэнерго" со стороны Министерства энергетики Украины. Европейское законодательство требует разделения ролей между правительством и компаниями, оперирующими энергетическими сетями во избежание конфликта интересов. Министерство не может быть одновременно разработчиком политик и владельцем компании, контролирующей энергосети.

Конкурс на избрание новых независимых членов наблюдательного совета уже объявлен, но Энергетическое сообщество установило жесткий срок до 9 декабря для подписания контрактов с новыми членами совета. Если этого не произойдет, процедура сертификации для "Укрэнерго" может быть повторно открыта, что может привести к ее отмене.

Харченко акцентирует, что ситуация возникла на фоне подготовки к зиме, которая даже с импортом электроэнергии будет сложной из-за российских обстрелов энергосистемы. Без возможности подключения к европейским мощностям страна может столкнуться с серьезными перебоями в энергоснабжении.

Для того чтобы избежать критических последствий, Украина должна принять неотложные меры по реформированию управления "Укрэнерго" и обеспечить его соответствие требованиям Энергетического сообщества. Основные шаги включают в себя:

обновление состава наблюдательного совета : избрание независимых членов, которые обеспечат прозрачность и эффективность управления;

: избрание независимых членов, которые обеспечат прозрачность и эффективность управления; приведение устава компании в соответствие с европейскими нормами : это обезопасит деятельность "Укрэнерго" от вмешательства со стороны правительства;

: это обезопасит деятельность "Укрэнерго" от вмешательства со стороны правительства; Разделение ролей Министерства энергетики : правительство должно придерживаться принципа распределения функций между разработкой политик и управлением компаниями.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, заморозки не повлекут за собой возвращение отключений света, поскольку энергосистема работает стабильно. Первые ночные заморозки уже зафиксированы, но ожидается, что они не будут продолжительными.

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