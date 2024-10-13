Какими будут графики отключения электроэнергии при заморозках: в Минэнерго рассказали, чего ждать украинцам

Заморозки не повлекут за собой возвращение отключений света, поскольку энергосистема работает стабильно. Первые ночные заморозки уже зафиксированы, но ожидается, что они не будут продолжительными.

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Об этом рассказал заместитель министра энергетики Николай Колесник в эфире телемарафона. В ближайшие дни в Украине ожидается понижение температуры и первые ночные заморозки, однако отключения света не планируются.

Николай Колесник во время телемарафона отметил, что затяжное понижение температуры влияет на энергетическую систему из-за повышенного потребления электроэнергии, поскольку растет потребность в дополнительном отоплении помещений. Однако на сегодняшний день система готова к такому вызову.

Уже девять энергоблоков атомных электростанций функционируют и добавляют дополнительную мощность, что помогает покрывать возрастающие потребности потребителей. "На сегодняшний день внедрен необходимый комплекс мероприятий, к примеру, с опережением графиков проведены все технические мероприятия подготовки функционирования объектов атомной генерации", – сказал замминистра.

Отопительный сезон в Украине начинается по решению местных органов власти, когда температура воздуха опускается ниже +8 градусов более трех суток подряд. По прогнозам синоптиков, уже с 14 октября ожидается понижение температуры, а в западных областях первые заморозки были зафиксированы уже сегодня. Однако эти кратковременные заморозки не должны стать причиной возврата к отключениям света.

Несмотря на продолжающиеся обстрелы украинской энергетической инфраструктуры, правительство и энергетики делают все возможное, чтобы обеспечить стабильную работу системы. Благодаря своевременно проведенным ремонтным работам, все энергоблоки атомных электростанций возобновили работу, что позволит удовлетворить возросший спрос на электроэнергию в зимний период.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Украина успешно завершила ремонтную кампанию 2024 года, подготовив все девять атомных энергоблоков к зимнему сезону. Для обеспечения энергобезопасности страны важно развитие как атомной, так и альтернативной энергетики.

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