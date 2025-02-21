Украина может не напрягаясь получить $4 млрд: Гетманцев объяснил, где "прячутся" деньги, и призвал к военной цензуре расходов

Ныне Украина находится в состоянии самой высокой турбулентности с марта 2022 года – в т.ч., в финансовом плане. Ведь несмотря на то, что на 2025 год страна относительно обеспечена финансированием со стороны партнеров, будет ли оно предоставлено в необходимом количестве в следующем году, пока неясно. Тем не менее, Украина имеет внутренние ресурсы, аккумулировав которые, может получить внушительную сумму. К примеру, установив "военную цензуру расходов". А работа налоговой службы по детенизации экономики может принести 4 млрд долларов.

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Об этом рассказал председатель комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев ("Слуга народа"). Он отметил: если же налоговая "напряжется", эта сумма может стать большей.

Кроме того, нарпдеп предлагает ввести "военную цензуру расходов". По его словам, Украина не может позволить себе "бессмысленного расходования средств на эксперименты" вроде программы Национальный кэшбек, которую Гетманцев назвал провальной и давшей "прирост" ВВП меньше статистической погрешности".

"Мы должны растянуть гарантированное льготное финансирование в 50 млрд долларов не в год, а на три года. Тотальная детенизация и экономия – это то, что сейчас нужно", – объяснил он.

В то же время, отметил он, общество должно прекратить толеровать уклонение от налогообложения. А также вести "бессмысленные дискуссии по типу убийства бизнеса от дополнительных 3,5% военного сбора".

"Тот, кто ворует налоги в любой форме - враг. Такой же, как и вор во власти", – резюмировал Гетманцев.

Как сообщал OBOZ.UA, с 2025 года все физические лица-предприниматели (ФЛП), независимо от группы налогообложения, обязаны платить военный сбор. ФЛП 1, 2 и 4 групп будут платить фиксированную сумму в 800 грн в месяц, а ФЛП 3 группы – 1% от дохода.

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