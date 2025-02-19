ФЛПам ввели новые налоговые правила: кто, когда и сколько должен платить

С 2025 года все физические лица-предприниматели ( ФЛП ), независимо от группы налогообложения, обязаны платить военный сбор. ФЛП 1, 2 и 4 групп будут платить фиксированную сумму в 800 грн в месяц, а ФЛП 3 группы – 1% от дохода.

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Об этом пишет Правительство online. Ранее военный сбор в основном платили официально трудоустроенные граждане, но отныне его должны платить и ФЛП всех групп.

Это означает, что независимо от формы налогообложения каждый предприниматель обязан вносить свой вклад в финансирование армии. Согласно новым изменениям, военный сбор в 2025 году должны платить:

ФЛП 1, 2 и 4 группы;

ФЛП 3 группы (как физические лица, так и юридические лица).

Это означает, что ни одна из категорий предпринимателей не освобождается от обязанности платить этот взнос. Размер сбора зависит от группы налогообложения предпринимателя:

ФЛП 1, 2 и 4 групп будут платить 10% от минимальной заработной платы: поскольку в 2025 году минимальная зарплата составит 8 000 грн, то ежемесячный авансовый взнос для этих категорий составит 800 грн;

поскольку в 2025 году минимальная зарплата составит 8 000 грн, то ежемесячный авансовый взнос для этих категорий составит ФЛПы 3 группы будут платить 1% своего дохода: это касается как физических лиц-предпринимателей, так и юридических лиц, работающих на третьей группе налогообложения.

Таким образом, упрощенцы 1, 2 и 4 групп будут иметь фиксированную сумму к уплате, а для 3 группы размер сбора будет изменяться в зависимости от полученного дохода. Для разных категорий предпринимателей предусмотрены свои правила уплаты сбора.

ФЛП 1, 2 и 4 групп могут платить военный сбор помесячно или сразу за весь квартал или год: главное, чтобы сумма была перечислена до конца отчетного периода. К примеру, можно оплатить 800 грн ежемесячно или внести сразу 2 400 грн за квартал.

главное, чтобы сумма была перечислена до конца отчетного периода. К примеру, можно оплатить 800 грн ежемесячно или внести сразу 2 400 грн за квартал. ФЛПы 3 группы уплачивают сбор ежеквартально: оплата должна состояться в течение 10 дней после окончательного срока подачи налоговой декларации.

Чтобы избежать штрафов и начисления пени, важно своевременно выполнять свои налоговые обязательства. Каждый предприниматель обязан указать сумму уплаченного военного сбора в своей декларации:

ФЛП 1 и 2 групп представляют годовую декларацию: если в течение года предприниматель превысил разрешенный лимит дохода или изменил систему налогообложения, ему придется подавать декларацию за квартал;

если в течение года предприниматель превысил разрешенный лимит дохода или изменил систему налогообложения, ему придется подавать декларацию за квартал; ФЛПы 4 группы представляют декларацию до 20 февраля текущего года: в этой декларации указываются все платежи, произведенные за прошлый год. К примеру, сумма военного сбора, уплаченного в 2025 году, будет указана в декларации за 2026 год;

в этой декларации указываются все платежи, произведенные за прошлый год. К примеру, сумма военного сбора, уплаченного в 2025 году, будет указана в декларации за 2026 год; ФЛПы 3 группы представляют квартальную декларацию: военный сбор в размере 1% от дохода отражается в каждом отчетном периоде.

Контролирующие органы самостоятельно начисляют сумму военного сбора для ФЛП 1, 2 и 4 групп. Предприниматель получает соответствующее уведомление и обязан уплатить установленную сумму до конца каждого месяца или в отчетный период.

За нарушение сроков уплаты предусмотрены штрафные санкции, а также начисление пени за каждый день просрочки платежа. Кроме того, долг перед государством может послужить основанием для блокирования банковских счетов предпринимателя и других ограничений в ведении бизнеса.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине в январе 2025 года закрылось рекордное количество ФЛП (61 455), что явилось следствием повышения налогов, мобилизации и экономической нестабильности. Тем не менее, малый бизнес остается важным элементом экономики, а предприниматели продолжают искать новые возможности для работы в условиях войны.

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