Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что лично у него после разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным появилась надежда на прекращение войны и Украины. Также американский лидер надеется на заключение соглашения о полезных ископаемых – и таким образом вернуть деньги, которые США якобы потратили на помощь Украине.

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Об этом он рассказал после назначения в Белом доме нового министра торговли США. Как отмечает "Голос Америки", президент США вновь жалуется, что "завяз в этой войне" и оперирует неподтверждаемыми числами.

"Я думаю, что у нас есть шанс заключить соглашение (по миру в Украине). Я должен был убедиться, что Россия хочет это сделать. Это война, которой никогда бы не было, будь я президентом. Но это вышло. Так что я завяз в этом. И я хочу, чтобы людей не убивали", – в частности сказал Трамп.

США близки к подписанию соглашения с Украиной о полезных ископаемых, добавил он.

"Мы подпишем соглашение, надеюсь, в ближайшее время. Нам вернутся 400 или 500 миллиардов долларов", – сказал Трамп.

Вернуть американский президент хочет те деньги, которые предыдущее правительство США выделяло на военную помощь Украине. Причем, как подчеркивает вещатель, Трамп оперирует разными показателями, которые не подтверждаются.

По его словам, Европа выделила Украине 100 млрд долларов, а США – 350 млрд долларов.

Как объяснил украинский лидер Владимир Зеленский, общая сумма, израсходованная на оружие в Украине с февраля 2022 года, равна 320 миллиардам долларов.

"Из них 120 миллиардов предоставили мы, народ Украины, налогоплательщики. А 200 миллиардов – Соединенные Штаты и Европейский Союз. Это цена оружия. То есть весь оружейный пакет – 320 миллиардов долларов", – отметил президент Украины.

В свою очередь Трамп заверил, что Европа предоставила Украине деньги "в виде ссуды, поэтому они вернут свое", а США "предоставили просто так, безвозмездно". Именно поэтому американский президент хочет получить от Украины "редкоземельные металлы и нефть".

В Белом Доме, как отмечает вещатель, вместо комментария, откуда Трамп взял показатель в 350 миллиардов, лишь снова процитировали слова президента с этой суммой.

В Пентагоне ответили более вразумительно. По утверждению оборонного ведомства США, за весь срок с 2022 по текущий год Конгресс выделил на помощь Украине всего 183 миллиарда долларов, причем 3,9 миллиарда долларов остались неизрасходованными.

Как сообщал OBOZ.UA, заявления российского диктатора Путина относительно Украины, на которые в последнее время ссылается американский президент, не соответствуют действительности. Нет доказательств того, что Путин отказался от своих целей по Украине и согласится на переговоры, которые приведут к длительному миру, – в этом уверены разведчики и Соединенных Штатов, и Европы.

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