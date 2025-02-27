Франция хочет добывать украинские ископаемые для производства своего оружия: придется ли Украине "возвращать долг"

Франция ведет переговоры с Украиной о добыче ее полезных ископаемых – для использования их для нужд собственной оборонной промышленности. При этом страна не рассматривает добычу недр как форму возврата Украиной полученной помощи для противостояния России.

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Об этом сообщил министр обороны Франции Себастьян Лекорню. Он отметил: переговоры идут с осени 2024 года.

"Президент Зеленский осенью прошлого года в Париже, возможно, незаметно, но поставил вопрос ископаемых в свой план победы. (...) Мы не ищем возмещения предоставленной помощи. Но нашей оборонной промышленности понадобится ряд сырьевых материалов, которые будут ключевыми в вопросе изготовления французских систем вооружений в течение следующих 30 или 40 лет", – сказал Лекорню.

При этом он подчеркнул: экономические вопросы всегда переплетаются с вопросами военно-стратегическими или безопасности. И в последние месяцы президент Франции Эммануэль Макрон "обеспечивает защиту интересов Франции в данной сфере".

"Меня просил Эммануэль Макрон вступить в переговоры с украинцами. Я делаю это с октября прошлого года", – резюмировал Лекорню.

Украина и США завершили переговоры о редкоземельных металлах

В то же время Украина и США завершили переговоры о редкоземельных металлах – об этом в эфире телемарафона 26 февраля сообщил глава украинского правительства Денис Шмыгаль. Медиа опубликовали возможный текст будущего соглашения.

В документе, как и сообщал Шмыгаль, содержатся упоминания о гарантиях безопасности для Украины, а также об условиях долгосрочного мира. "По данным источников, потенциально возможно внесение точечных изменений (в частности, смена подписантов), но основные положения уже согласованы", – сообщают медиа.

Исходя из опубликованного текста, юридическое обязательство Украины – начать переговоры с США о более детальном документе, регулирующем деятельность "Инвестиционного фонда восстановления". Его должны создать Украина и США.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что между США и Украиной согласовано рамочное соглашение о природных ископаемых. При этом он отметил: документ не содержит положений как о долге Украины (ни на 500 млрд долларов, ни на какую-либо другую сумму), так и о полном переходе украинских ресурсов в собственность США.

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