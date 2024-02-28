Поляков заставят заплатить за уничтожение украинского зерна, – замминистра агрополитики

Поляки, нападавшие на транспорт с украинским зерном и высыпавшие его на землю, должны будут покрыть нанесенные таким образом убытки. Чему могут поспособствовать правоохранители самой Польши, уже возбудившие соответствующие уголовные производства.

Об этом в эфире телемарафона сообщил заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий. Он отметил: Украина надеется, что эти дела будут рассмотрены в кратчайшие сроки.

"Компенсацию должен выплатить тот, кто нанес ущерб. Это возможно по результатам судебного разбирательства или добровольно. Мы надеемся на максимально сжатые сроки рассмотрения, передачи в суд ... и что будет зафиксировано: необходима полная компенсация ущерба теми, кто их нанес", – сказал Высоцкий.

Протестующих не могут контролировать

Ранее же, объясняя один из предыдущих актов нападения поляков на транспорт с украинским зерном, соорганизатор протеста на границе Роман Кондрув, сказал, что причиной всему – эмоции фермеров. Которых, признался он, организаторы протеста не могут контролировать.

"Это реакция на наплыв зерна из Украины. Нет влияния на людей, они не могут выдержать и высыпают", – сказал он.

При этом Кондрув подчеркнул, что в несдержанности поляков виноваты местные власти и Украина. Якобы из-за которой фермеры становятся банкротами.

"Люди в отчаянии и не могут сдержаться. Никто этого не контролирует: ни польские власти, ни украинские. Мы банкроты, потому что все свозят из Украины неконтролируемо", – заявил он.

Впрочем, слова Кондрува косвенно опровергает министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский. Он отмечает: в 2023 году страна экспортировала в Украину агропродукции на 1,033 млрд евро – тогда как импортировала на 1,69 млрд евро. "Следовательно, возникает дефицит в размере 656 млн евро", – отметил он.

Другими словами, разница между экспортом-импортом агропродукции из Польши в Украину небольшая. А потому заявления об обнищании поляков из-за Украины являются в некотором роде преувеличением.

Как сообщал OBOZ.UA, Польша не сможет собрать 30 тонн украинской кукурузы, которую злоумышленники высыпали из товарного поезда в ночь с 24 на 25 февраля возле железнодорожной станции Котомеже, а потому она будет утилизирована. Всего же было высыпано от 160 до 180 тонн, из которых 30 тонн осталось на земле.

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