Украина и Норвегия договорились о 'транспортном безвизе': что это значит

Украина в среду, 30 августа, подписала протокол с министерством транспорта Норвегии о "транспортном безвизе". Это означает, что государственные перевозки между государствами будут производиться без разрешений.

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Об этом проинформировали на официальной Facebook-странице Министерстве развития громад, территорий и инфраструктуры Украины. Как отмечается, такое разрешение будет распространяться на грузовики стандарта Евро-5 и выше.

В то же время у перевозчика должен быть сертификат, подтверждающий класс экологичности транспортного средства.

В сообщении говорится, что "транспортный безвиз" официально начнет действовать с 1 сентября 2023 года, предварительно – до 30 июня 2024 года. Упрощенный режим касается как двусторонних, так и транзитных перевозок.

Заместитель главы ведомства Сергей Деркач отметил, что Украина продолжает создавать благоприятные условия для перевозчиков и расширять список стран, с которыми фактически действует "транспортный безвиз". В настоящее время речь идет о 35 государствах.

"Раньше украинские перевозчики грузов независимо от класса экологичности транспортных средств могли ездить в Норвегию только при наличии разрешения. Теперь же для грузовиков стандарта Евро-5 и выше вводится безразрешительный проезд. Либерализация грузовых перевозок будет действовать по меньшей мере до 30 июня 2024 года", – отметил Деркач.

Как отметили в министерстве, для транспортных средств низшего класса экологичности (ниже стандарта Евро-5) также остается возможность выполнять перевозки.

Во время заседания украинско-норвежской Смешанной комиссии удалось договориться о разрешениях на следующий год – украинские перевозчики смогут получить 250 универсальных разрешений и 50 – из/в третьи страны.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сентябре 2022 года президент Украины Владимир Зеленский подписал соглашение Украины и ЕС о либерализации автомобильных перевозок, т.н. "транспортный безвиз". Документ упраздняет необходимость получения украинскими перевозчиками разрешений на двусторонние и транзитные перевозки в страны ЕС.

В марте 2023 года "транспортный безвиз" между Украиной и ЕС был продлен до 30 июня 2024 года.

Кроме того, Украина договорилась о "транспортном безвизе" с Северной Македонией. Также удалось согласовать квоту разрешений на международные грузовые перевозки на 2024 год с Азербайджаном.

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