Украина хочет получить все $300 млрд, конфискованные у РФ: какие перспективы

Украина параллельно с использованием доходов от замороженных активов РФ работает с партнерами над тем, чтобы конфисковать всю сумму заблокированных российских средств. Речь идет о около $300 млрд.

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Об этом сообщила в комментарии Укринформу посол Украины в США Оксана Маркарова. "Это очень важно", - охарактеризовала посол решения, принятые партнерами Украины по использованию прибыли от замороженных активов РФ в пользу Украинского государства.

Она подчеркнула, что инициатива направить российские суверенные средства на восстановление Украины, а также соответствующие задачи Президента Зеленского возникли в первые дни полномасштабного вторжения. И тогда очень быстро удалось добиться конкретного результата по заморозке суверенных активов РФ, размещенных за границей. Большинство из этих средств находится в Европе, часть в США и других странах. И сейчас, как отметила Маркарова, продолжаются усилия по их полной конфискации.

"Эти (замороженные – ред.) средства – которые в общей сумме составляют около $300 миллиардов – по нашему мнению, все должны быть конфискованы и переданы Украине", – подчеркнула посол. Она отметила, что работа по этому направлению продолжается. Соединенные Штаты, в частности, поддерживают полную конфискацию, и Конгресс уже предоставил соответствующие полномочия администрации, приняв REPO Act. Однако партнерами по G7 было принято решение делать дальнейшие шаги в совместной координации, и в необходимости конфискации всей суммы нужно убедить всех.

Пока продолжаются обсуждения о полной конфискации, американская сторона предложила в начале года идею использовать уже сейчас поступления от замороженных средств в пользу Украины. Таким образом, в июне лидерами стран "Группы семи" было принято решение о предоставлении Украине долгосрочного кредита на сумму $50 млрд, который будет погашаться за счет поступлений из будущих периодов.

Минфин США, а также Белый дом на этой неделе подтвердили, что Соединенные Штаты выделят $20 млрд для этого кредита. А в пятницу государства "Группы семи" пришли к консенсусу относительно процедуры предоставления Украине $50 млрд в кредит за счет замороженных российских активов. "Это огромный плюс для нас, потому что это позволяет Украине спокойно смотреть в следующий год, который будет обеспечен финансированием, как отметили в нашем правительстве. И это – вопрос справедливости, потому что именно Россия должна платить", – отметила посол.

Напомним, США предоставит Украине 20 миллиардов долларов в рамках кредита G7, который будет погашен за счет замороженных российских активов. Половина средств планируется на военную помощь, остальные – на экономическую поддержку Украины.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, РФ может не получить свои активы, замороженные в банках и депозитариях западных стран даже после завершения войны в Украине. Страны-члены клуба "Большой семерки" не планируют их возвращать, пока агрессор полностью не компенсирует убытки после окончания боевых действий.

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