В Украине выставили на продажу активы 7 банков: список названий

Фонд гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) планирует продать на аукционе имущество ряда ликвидирующихся банков. Среди лотов – комплекс зданий и сооружений, цех сухофруктов, квартира, земельные участки и пр.

Видео дня

Об этом сообщили в самому фонде. Там отметили, что продать намерены активы 7 банков:

МР Банк;

Мегабанк;

Проминвестбанк;

Банк "Форвард";

"Банк Сич";

АКБ Конкорд;

Укрстройинвестбанк.

"Межотраслевой мегапул, в состав которого вошли активы семи банков, ликвидируемых Фондом гарантирования вкладов, выставлены на торги в системе Prozorro. Продажи 21 октября 2024 года. Лот состоит из прав требования и имущественных прав по кредитным договорам, заключенным с субъектами хозяйствования и физическими лицами, дебиторской задолженности и имущественным правам по дебиторской задолженности. Начальная цена лота – 138,9 млн грн", – говорится в сообщении.

Отмечается: продаже подлежит не переданное в залог по кредитному договору имущество. На торги выставляют "право взыскать с должника задолженность или залоговое имущество в судебном или внесудебном порядке".

Какое имущество банков хотят продать

В целом залоговое имущество находится в разных регионах Украины. В частности:

комплекс зданий и сооружений (35 ед.) общей площадью 6 673,7 кв. м на земельном участке площадью 3,9344 га в Днепропетровской области;

цех сухофруктов в Закарпатской области общей площадью 696,36 кв. м;

здание учебного тренажера общей площадью 539,4 кв. м во Львовской области;

котельная общей площадью 250,1 кв. м и здание административно-производственного назначения общей площадью 494,6 кв. м в Ривненской области;

жилой дом общей площадью 473,1 кв. м, жилой площадью 158,6 кв. м в Хмельницком;

жилой дом площадью 967,6 кв. м в Запорожье;

квартира общей площадью 45,8 кв. м (жилая площадь – 26,7 кв. м) в Виннице;

земельные участки в Хмельницком и Запорожье.

"Участие в аукционе могут принять как юридические, так и физические лица, кроме российской федерации или лиц, связанных с государством-агрессором. Средства, вырученные от продажи активов, будут направлены на удовлетворение требований кредиторов МР Банк, Мегабанк, Проминвестбанк, Банк "Форвард", "Банк Сич", АКБ Конкорд, Укрстройинвестбанк", – рассказали в фонде.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, клиенты ПриватБанка могут продолжать использовать банковскую карту, у которой заканчивается срок действия, в несколько способов. В частности, перевыпустить ее.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!