В Украине продадут два государственных банка: глава НБУ рассказал, когда ждать новости

В Украине банковская система стабильна и прибыльна. При улучшении ситуации безопасности уже в 2025-м могут появиться "хорошие новости" о продаже двух государственных банков: Укргазбанка и Сенс Банка.

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Об этом в интервью "Интерфакс-Украина". заявил глава НБУ Андрей Пышный. По его словам, в меморандуме с МВФ отмечено, что приоритетны для начала приватизации именно эти два государственных банка.

"Надеюсь, что принятый парламентом законопроект о приватизации государственных банков все же будет создавать дополнительные возможности и пространство для диалога с частными инвесторами. Согласно меморандуму с МВФ Сенс Банк и Укргазбанк – это два приоритетных банка для начала процесса приватизации с привлечением консультанта, который позволит выбрать лучшие варианты. Поэтому очень надеюсь, что 2025 год принесет хорошие новости", – сказал он.

Пышный отметил, что проведенная НБУ оценка устойчивости подтвердила: все банки находятся в "нормативной сетке". "Мы прошли, как говорится, на мягких лапах ответственный этап перехода к новой структуре капитала. Банковская система операционно-прибыльная, наращивает аппетит к кредитованию. В структуре доходов банков удельный вес доходов от кредитования растет", - добавил глава Нацбанка.

По его мнению, рост кредитного портфеля на 20% в год вместе с операционной устойчивостью свидетельствует, что банковская система действительно может быть привлекательна для инвестирования.

Отметим, что в Украине еще несколько лет назад планировали снизить присутствие государству в банковском секторе. Предстояла продажа ПриватБанка. Его планировали еще в 2024 году. Однако решение из-за войны перенесли.

Кроме того, за последние несколько лет количество госбанков даже возросло: в первую очередь за счет национализации Смысла Банка (ранее назывался Альфа Банк).

Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине среди государственных банков самую большую зарплату получает председатель правления "Привата" Герхард Беш. В июле он получил более 2,4 млн грн и значительно опередил всех своих коллег. В то же время председатель НБУ Андрей Пышный, отвечающий за всю банковскую систему, в месяц зарабатывает в среднем 629 тыс. грн.

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